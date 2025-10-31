Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy bukmacherskie
Bayern Monachium w szlagierze 9. kolejki 1. Bundesligi zagra przeciwko Bayerowi Leverkusen na Allianz Arenie. To starcie zapowiada się na prawdziwy futbolowy spektakl. Bawarczycy są w znakomitej formie – wygrali 14 meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach i z kompletem punktów przewodzą ligowej tabeli. Mają już za sobą prestiżowe zwycięstwo nad Borussią Dortmund (2:1), a ich gra budzi podziw. Harry Kane błyszczy na niemieckich boiskach. Z dorobkiem 12 bramek celuje w trzecią z rzędu koronę króla strzelców.
Po drugiej stronie barykady stoi Bayer, który po trudnym początku sezonu złapał wiatr w żagle. Duński szkoleniowiec Kasper Hjulmand, który zastąpił Erika ten Haga, odmienił drużynę. Piłkarze z Leverkusen wygrali pięć spotkań i raz zremisowali w Bundeslidze pod wodzą 53-latka. Teraz czeka ich jednak najtrudniejszy test – wizyta w stolicy Bawarii. Zapowiada się mecz pełen bramek. Obie ekipy preferują ofensywny styl gry, więc kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Mój typ: liczba goli – powyżej 4,5.
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki
Mistrzowie Niemiec nie zwalniają tempa. W ubiegły weekend Bayern pewnie pokonał na wyjeździe Borussię Monchengladbach (3:0), a następnie w Pucharze Niemiec zameldował się w 1/8 finału po efektownym zwycięstwie nad FC Koln (4:1). Zespół Vincenta Kompany’ego błyszczy także w Lidze Mistrzów, gdzie rozbił Club Brugge (4:0). W lidze ograł także Borussię Dortmund (2:1) i Eintracht Frankfurt (3:0).
Tymczasem Bayer w tym tygodniu po dogrywce wyeliminowali Paderborn (4:2) z Pucharu Niemiec, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. W Bundeslidze podopieczni Kaspera Hjulmanda również imponują wysoką dyspozycją. W miniony weekend pokonali Freiburg (2:0), a wcześniej wygrali z FSV Mainz (4:3) i Unionem Berlin (2:0). Wysoko przegrali z PSG (2:7) w Lidze Mistrzów.
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: historia
Ostatnie pięć spotkań pomiędzy Bayernem Monachium a Bayerem Leverkusen to wyrównana rywalizacja, w której nie brakowało emocji. Bawarczycy triumfowali dwukrotnie, zawodnicy z Leverkusen również odnieśli dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. W poprzednim sezonie obie drużyny zmierzyły się także w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wtedy dominacja Bayernu była bezdyskusyjna. Zespół z Monachium wygrał oba mecze (2:0 i 3:0). Ostatni mecz w Bundeslidze w Monachium zakończył się podziałem punktów (1:1).
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy wskazują, że faworytem hitu 9. kolejki na Allianz Arenie jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.23. Jeśli myślisz, że trzy punkty powędrują do Bayeru Leverkusen, kurs wynosi mnie więcej 10.50.
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: przewidywane składy
|3Min-Jae Kim
|8Leon Goretzka
|11Nicolas Jackson
|20Tom Bischof
|22Raphael Guerreiro
|36Wisdom Mike
|40Jonas Urbig
|42Lennart Karl
|44Josip Stanisic
|9Claudio Echeverri
|11Martin Terrier
|17Eliesse Ben Seghir
|27Jeremiah Mensah
|28Janis Blaswich
|30Ibrahim Maza
|35Christian Kofane
|38Ken Izekor
|44Jeanuel Belocian
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: sonda
Kto wygra mecz na Allianz Arenie?
- Bayern Monachium 50%
- Remis 50%
- Bayer Leverkusen 0%
2+ Votes
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: transmisja meczu
Mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen w ramach 9. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.