Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Bayern Monachium podejmie Bayer Leverkusen w hicie 9. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Allianz Arenie odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godz. 18:30. Goście chcą sprawić niespodziankę w stolicy Bawarii.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy bukmacherskie

Bayern Monachium w szlagierze 9. kolejki 1. Bundesligi zagra przeciwko Bayerowi Leverkusen na Allianz Arenie. To starcie zapowiada się na prawdziwy futbolowy spektakl. Bawarczycy są w znakomitej formie – wygrali 14 meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach i z kompletem punktów przewodzą ligowej tabeli. Mają już za sobą prestiżowe zwycięstwo nad Borussią Dortmund (2:1), a ich gra budzi podziw. Harry Kane błyszczy na niemieckich boiskach. Z dorobkiem 12 bramek celuje w trzecią z rzędu koronę króla strzelców.

Po drugiej stronie barykady stoi Bayer, który po trudnym początku sezonu złapał wiatr w żagle. Duński szkoleniowiec Kasper Hjulmand, który zastąpił Erika ten Haga, odmienił drużynę. Piłkarze z Leverkusen wygrali pięć spotkań i raz zremisowali w Bundeslidze pod wodzą 53-latka. Teraz czeka ich jednak najtrudniejszy test – wizyta w stolicy Bawarii. Zapowiada się mecz pełen bramek. Obie ekipy preferują ofensywny styl gry, więc kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Mój typ: liczba goli – powyżej 4,5.

Paweł STS 2.50 Liczba goli – powyżej 4‚5 Zagraj w STS!

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

Mistrzowie Niemiec nie zwalniają tempa. W ubiegły weekend Bayern pewnie pokonał na wyjeździe Borussię Monchengladbach (3:0), a następnie w Pucharze Niemiec zameldował się w 1/8 finału po efektownym zwycięstwie nad FC Koln (4:1). Zespół Vincenta Kompany’ego błyszczy także w Lidze Mistrzów, gdzie rozbił Club Brugge (4:0). W lidze ograł także Borussię Dortmund (2:1) i Eintracht Frankfurt (3:0).

Tymczasem Bayer w tym tygodniu po dogrywce wyeliminowali Paderborn (4:2) z Pucharu Niemiec, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. W Bundeslidze podopieczni Kaspera Hjulmanda również imponują wysoką dyspozycją. W miniony weekend pokonali Freiburg (2:0), a wcześniej wygrali z FSV Mainz (4:3) i Unionem Berlin (2:0). Wysoko przegrali z PSG (2:7) w Lidze Mistrzów.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: historia

Ostatnie pięć spotkań pomiędzy Bayernem Monachium a Bayerem Leverkusen to wyrównana rywalizacja, w której nie brakowało emocji. Bawarczycy triumfowali dwukrotnie, zawodnicy z Leverkusen również odnieśli dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. W poprzednim sezonie obie drużyny zmierzyły się także w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wtedy dominacja Bayernu była bezdyskusyjna. Zespół z Monachium wygrał oba mecze (2:0 i 3:0). Ostatni mecz w Bundeslidze w Monachium zakończył się podziałem punktów (1:1).

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że faworytem hitu 9. kolejki na Allianz Arenie jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.23. Jeśli myślisz, że trzy punkty powędrują do Bayeru Leverkusen, kurs wynosi mnie więcej 10.50.

Bayern Monachium Remis Bayer Leverkusen 1.23 7.10 10.5 1.21 7.20 10.0 1.23 7.20 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2025 07:06 .

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Neuer 23 Boey 2 Upamecano 4 Tah 27 Laimer 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 14 Schick 19 Poku 7 Hofmann 20 Grimaldo 24 Garcia 8 Andrich 13 Arthur 12 Tapsoba 5 Bade 4 Quansah 1 Flekken 1 Neuer 23 Boey 2 Upamecano 4 Tah 27 Laimer 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 14 Schick 19 Poku 7 Hofmann 20 Grimaldo 24 Garcia 8 Andrich 13 Arthur 12 Tapsoba 5 Bade 4 Quansah 1 Flekken 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand Rezerwowi 3 Min-Jae Kim 8 Leon Goretzka 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 22 Raphael Guerreiro 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 42 Lennart Karl 44 Josip Stanisic 9 Claudio Echeverri 11 Martin Terrier 17 Eliesse Ben Seghir 27 Jeremiah Mensah 28 Janis Blaswich 30 Ibrahim Maza 35 Christian Kofane 38 Ken Izekor 44 Jeanuel Belocian

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Remis

Bayer Leverkusen Bayern Monachium 50%

Remis 50%

Bayer Leverkusen 0% 2+ Votes

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen w ramach 9. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.