Bayern Monachium – FC Augsburg: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.01.2026)

Bayern – Augsburg: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie FC Augsburg w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy znajdują się w znakomitej formie. Lider tabeli wypracował już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, a w trzech tegorocznych spotkaniach ligowych zdobył aż 16 bramek.
Zupełnie inne nastroje panują w obozie Augsburga. Zespół prowadzony przez Manuela Bauma zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów i od pięciu ligowych spotkań nie potrafi sięgnąć po zwycięstwo. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu. Sprawdź, gdzie będzie transmisja spotkanie Bayernu Monachium z Augsburgiem.
Bayern – Augsburg: transmisja w TV
Spotkanie Bayernu Monachium z FC Augsburg na Allianz Arenie będzie można śledzić w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Do skomentowania starcia mistrzów Niemiec zostali wyznaczeni Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Pierwszy gwizdek w stolicy Bawarii o godzinie 15:30.
Bayern – Augsburg: stream online
Mecz Bayern Monachium – FC Augsburg będzie transmitowany też online. Spotkanie będzie dostępne na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Bayern – Augsburg w STS TV?
Mecz Bayern – Augsburg możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Augsburg zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Bayern – Augsburg: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się w sobotę (24 stycznia). Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 15:30.
