Bayern Monachium – FC Augsburg: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.01.2026)

Bayern Monachium podejmie FC Augsburg w 19. kolejce 1. Bundesligi. Starcia mistrza Niemiec rozpocznie się na Allianz Arenie w sobotę, 24 stycznia, o godz. 15:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern – Augsburg: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie FC Augsburg w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy znajdują się w znakomitej formie. Lider tabeli wypracował już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, a w trzech tegorocznych spotkaniach ligowych zdobył aż 16 bramek.

Zupełnie inne nastroje panują w obozie Augsburga. Zespół prowadzony przez Manuela Bauma zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów i od pięciu ligowych spotkań nie potrafi sięgnąć po zwycięstwo. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu. Sprawdź, gdzie będzie transmisja spotkanie Bayernu Monachium z Augsburgiem.

Bayern – Augsburg: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z FC Augsburg na Allianz Arenie będzie można śledzić w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Do skomentowania starcia mistrzów Niemiec zostali wyznaczeni Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Pierwszy gwizdek w stolicy Bawarii o godzinie 15:30.

Bayern – Augsburg: stream online

Mecz Bayern Monachium – FC Augsburg będzie transmitowany też online. Spotkanie będzie dostępne na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Bayern – Augsburg w STS TV?

Mecz Bayern – Augsburg możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Bayern – Augsburg: sonda

Bayern – Augsburg: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Augsburg 1.10 12.0 21.0 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 12:24

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – FC Augsburg? Spotkanie rozpocznie się w sobotę (24 stycznia). Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 15:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – FC Augsburg? Spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

