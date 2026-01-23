Bayern Monachium – FC Augsburg: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2026)

Bayern Monachium podejmie Augsburg w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Allianz Arenie rozpocznie się w sobotę, 24 stycznia, o godz. 15:30. . Gospodarze będą chcieli wykonać kolejny krok w stronę mistrzostwa Niemiec.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Augsburg: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zmierzy się z Augsburgiem na Allianz Arenie w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi. Obie drużyny przystępują do tego spotkania z zupełnie innymi celami. Bawarczycy konsekwentnie zmierzają po mistrzostwo Niemiec, natomiast zespół prowadzony przez Manuela Bauma walczy o utrzymanie.

Liderzy niemieckich rozgrywek mają już 11 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund. W trzech tegorocznych ligowych spotkaniach piłkarze z Monachium zdobyli aż 16 bramek, potwierdzając swoją znakomitą formę ofensywną. Augsburg zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Bawarska drużyna nie wygrała pięciu ostatnich meczów ligowych i do Monachium przyjedzie w roli outsidera. Moim zdaniem w tym spotkaniu warto rozważyć zakład na bramki. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Bayern – Augsburg: ostatnie wyniki

Bawarski gigant w środku tygodnia pokonał belgijski Royale Union SG (2:0) w Lidze Mistrzów, zapewniając sobie awans do 1/8 finału jeszcze przed ostatnim meczem fazy ligowej. Wcześniej podopieczni Vincenta Kompany’ego rozbili w Bundeslidze kolejno RB Lipsk (5:1), FC Koln (3:1), VfL Wolfsburg (8:1) oraz FC Heidenheim (4:0).

Augsburg znajduje się natomiast w trudnym położeniu w obecnym sezonie i potrzebuje punktów, jeśli chce utrzymać ligowy byt. W miniony weekend zespół Manuela Bauma zremisował z Freiburgiem (2:2), choć do 60. minuty prowadził już 2:0. Wcześniej bawarska ekipa podzieliła się punktami z Unionem Berlin, remisując (1:1), bezbramkowo zremisowała z Werderem Brema, a także przegrała z Borussią Monchengladbach (0:4) oraz Eintrachtem Frankfurt (0:1).

Bayern – Augsburg: historia

Starcia Bayernu z FC Augsburg w ostatnich sezonach zawsze kończą się po myśli mistrzów Niemiec. Bawarczycy wygrali wszystkie pięć ostatnich ligowych pojedynków z tym rywalem, choć dwa z nich rozegrane w Augsburgu były wyjątkowo zacięte i kończyły się jednobramkowym zwycięstwem gości. Jesienią Bawarczycy wygrali (3:2), a na listę strzelców wpisali się Serge Gnabry, Luis Diaz i Michael Olise.

Bayern – Augsburg: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Bayern Monachium. Kursy na zwycięstwo Bawarczyków zostały ustalone na poziomie około 1.11. Ewentualna wygrana Augsburga to już bardzo wysoki kurs, sięgający mniej więcej 22.00. Z kolei remis wyceniany jest w granicach 17.00-22.00.

Bayern Monachium Remis Augsburg 1.11 10.5 22.0 1.10 12.0 17.0 1.11 12.0 22.0 Odds are subject to change. Last updated 22 stycznia 2026 21:28

Bayern – Augsburg: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Bischof, Tah, Upamecano, Ito – Kimmich, Goretzka – Olise, Gnabry, Diaz – Kane

Augsburg: Dahmen – Bansk, Schlotterbeck, Keitel – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis – Rieder, Claude-Maurice – Gregoritsch

Bayern – Augsburg: sonda

Kto wygra mecz w Monachium? Bayern

Będzie remis

Augsburg Bayern 0%

Będzie remis 50%

Augsburg 50% 2+ Votes

Bayern – Augsburg: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – FC Augsburg w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 24 stycznia, o godzinie 15:30. Spotkanie z Allianz Areny możesz oglądać na żywo na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

