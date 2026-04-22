Bayer Leverkusen – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.04.2026)

Bayer – Bayern: gdzie oglądać?
Bayer Leverkusen zmierzy się na własnym stadionie z Bayernem Monachium w półfinale Pucharu Niemiec. Bawarczycy w miniony weekend sięgnęli po 35. mistrzostwo kraju i wciąż pozostają w grze o potrójną koronę. Zespół ze stolicy Bawarii rywalizuje także w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie jego przeciwnikiem jest Paris Saint-Germain.
Z kolei w Leverkusen liczą na udane zakończenie sezonu. W 1. Bundeslidze drużyna prowadzona przez Kaspra Hjulmanda zajmuje 6. miejsce w tabeli i wciąż ma szanse na awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Piłkarze Bayeru ostatni raz triumfowali nad Bayernem w grudniu 2024 roku.
Bayer – Bayern: transmisja w TV
Mecz Bayer Leverkusen – Bayern Monachium w ramach półfinału Pucharu Niemiec będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2. Starcie skomentują Marcin Grzywacz oraz Tomasz Zieliński.
Bayer – Bayern: stream online
Spotkanie Bayeru Leverkusen z Bayernem Monachium będzie też dostępne w internecie. Transmisję z tego meczu będzie można śledzić na portalu elevensports.pl. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.
Bayer – Bayern: sonda
Kto awansuje do finału Pucharu Niemiec?
- Bayer Leverkusen
- Bayern Monachium
0 Votes
Bayer – Bayern: kursy bukmacherskie
Według kursów bukmacherskich, faworytem meczu Pucharu Niemiec są gracze Bayernu Monachium. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Bawarczyków, to kursy taki został ustalony na poziomie około 1.55. Z kolei triumf Bayer Leverkusen wynosi około 5.00, a remis w okolicach 4.60.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.