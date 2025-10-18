FC Barcelona – Girona FC: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami katalońskie starcie w ramach 9. kolejki La Ligi. Pierwszy gwizdek na Estadi Olimpic Lluis Companys wybrzmi o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Girona FC: gdzie obejrzeć za darmo?

Niezwykle ciekawie zapowiadające się debry Katalonii między Barceloną a Gironą rzecz jasna będą transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W 9. kolejce La Ligi czeka nas emocjonujące starcie Barcelony z Gironą, które śmiało można nazwać derbami Katalonii. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka z dorobkiem aż 19 punktów zajmuje 2. miejsce w tabeli, ustępując jedynie liderowi z Madrytu – Realowi. Znacznie gorzej wygląda sytuacja ekipy Michela, która zainkasowała dotychczas tylko 6 punktów i znajduje się na odległej 18. pozycji, próbując wydostać się ze strefy spadkowej.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FC Barcelona – Girona FC.

Jak oglądać mecz FC Barcelona – Girona FC w STS TV?

Sobotni mecz obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie FC Barcelona – Girona FC.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Girona FC: transmisja w TV

Interesujący pojedynek pomiędzy Barceloną a Gironą oczywiście zostanie wyemitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody z wysokości trybun skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

FC Barcelona – Girona FC: stream online

Spotkanie w ramach 9. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformach CANAL+ online, ElevenSports.pl oraz Polsat Box Go. Warto podkreślić, że każda z tych usług wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto wygra? Barcelona

Padnie remis

Girona Barcelona 100%

Padnie remis 0%

Girona 0% 1+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Barcelona – Girona FC? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz FC Barcelona – Girona FC? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (18 października) o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.