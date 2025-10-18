FC Barcelona – Girona FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (18.10.2025)

18. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona – Girona FC: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami katalońskie starcie w ramach 9. kolejki La Ligi. Pierwszy gwizdek na Estadi Olimpic Lluis Companys wybrzmi o godzinie 16:15.

FC Barcelona – Girona FC: gdzie obejrzeć za darmo?

Niezwykle ciekawie zapowiadające się debry Katalonii między Barceloną a Gironą rzecz jasna będą transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.

W 9. kolejce La Ligi czeka nas emocjonujące starcie Barcelony z Gironą, które śmiało można nazwać derbami Katalonii. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka z dorobkiem aż 19 punktów zajmuje 2. miejsce w tabeli, ustępując jedynie liderowi z Madrytu – Realowi. Znacznie gorzej wygląda sytuacja ekipy Michela, która zainkasowała dotychczas tylko 6 punktów i znajduje się na odległej 18. pozycji, próbując wydostać się ze strefy spadkowej.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FC Barcelona – Girona FC.

Jak oglądać mecz FC Barcelona – Girona FC w STS TV?

Sobotni mecz obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
  2. Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
  3. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie FC Barcelona – Girona FC.

FC Barcelona – Girona FC: transmisja w TV

Interesujący pojedynek pomiędzy Barceloną a Gironą oczywiście zostanie wyemitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody z wysokości trybun skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

FC Barcelona – Girona FC: stream online

Spotkanie w ramach 9. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformach CANAL+ online, ElevenSports.pl oraz Polsat Box Go. Warto podkreślić, że każda z tych usług wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Barcelona – Girona FC?

Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1.

Kiedy odbędzie się mecz FC Barcelona – Girona FC?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (18 października) o godzinie 16:15.

