FC Barcelona – Girona FC: gdzie obejrzeć za darmo?
Niezwykle ciekawie zapowiadające się debry Katalonii między Barceloną a Gironą rzecz jasna będą transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.
W 9. kolejce La Ligi czeka nas emocjonujące starcie Barcelony z Gironą, które śmiało można nazwać derbami Katalonii. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka z dorobkiem aż 19 punktów zajmuje 2. miejsce w tabeli, ustępując jedynie liderowi z Madrytu – Realowi. Znacznie gorzej wygląda sytuacja ekipy Michela, która zainkasowała dotychczas tylko 6 punktów i znajduje się na odległej 18. pozycji, próbując wydostać się ze strefy spadkowej.
Jak oglądać mecz FC Barcelona – Girona FC w STS TV?
Sobotni mecz obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie FC Barcelona – Girona FC.
FC Barcelona – Girona FC: transmisja w TV
Interesujący pojedynek pomiędzy Barceloną a Gironą oczywiście zostanie wyemitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody z wysokości trybun skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.
- Zobacz: tabela La Ligi
FC Barcelona – Girona FC: stream online
Spotkanie w ramach 9. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformach CANAL+ online, ElevenSports.pl oraz Polsat Box Go. Warto podkreślić, że każda z tych usług wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.
Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (18 października) o godzinie 16:15.
