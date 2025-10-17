FC Barcelona – Girona FC: typy i kursy na mecz La Ligi. Który zespół wyjdzie zwycięsko z derbowego pojedynku? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys w najbliższą sobotę, 18 października o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona – Girona FC, typy i przewidywania

W ramach 9. kolejki La Ligi dojdzie do starcia Barcelony z Gironą, które można określić mianem derbów Katalonii. Przed tą serią gier zespół Hansiego Flicka może pochwalić się aż 19 punktami, dzięki czemu zajmuje wysokie 2. miejsce w tabeli, będąc tuż za Realem Madryt. Z kolei drużyna Michela posiada na swoim koncie zaledwie 6 oczek i plasuje się dopiero na 18. pozycji w stawce, szukając sposobu na wyjście ze strefy spadkowej. Mecz zapowiada się interesująco, bo przyjezdni będą chcieli sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w sobotę, 18 października o godzinie 16:15.

W nadchodzącym spotkaniu Barcelony z Gironą obie drużyny mają spore szanse na zdobycie bramki. Ekipa Biało-Czerwonych wreszcie odblokowała się ofensywnie i zaczyna skutecznie kreować sytuacje. Natomiast zespół Blaugrany nie prezentuje się najlepiej w defensywie, co może sprzyjać gościom w ataku. Wszystko wskazuje więc na otwarty pojedynek z okazjami po obu stronach boiska. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

FC Barcelona – Girona FC, sytuacja kadrowa

Zarówno FC Barcelona, jak i Girona może narzekać na sytuację kadrową, ponieważ obie drużyny zmagają się z plagą kontuzji, co na pewno martwi Hansiego Flicka oraz Michela. W zespole gospodarzy zabraknie kluczowych zawodników – takich jak Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Joan Garcia, Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Natomiast ekipa gości będzie musiała radzić sobie bez zawieszonych Ivana Martina Nuneza oraz Alejandro Francesca, a także kontuzjowanych Juana Carlosa, Abela Ruiza i Donny’ego van de Beeka.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Koniec października 2025 Gavi Uraz łąkotki Koniec stycznia 2026 Joan Garcia Uraz łąkotki Początek listopada 2025 Raphinha Uraz uda Koniec października 2025 Dani Olmo Kontuzja łydki Początek listopada 2025 Robert Lewandowski Uraz mięśnia Początek listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Girona Zawodnik Powrót Ricard Artero Złamana kostka Nieznany Viktor Tsygankov Uraz uda Niepewny Juan Carlos Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2026 David Lopez Uraz uda Koniec października 2025 Thomas Lemar Uraz mięśnia Niepewny Donny van de Beek Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2026 Abel Ruiz Uraz mięśnia Niepewny Azzedine Ounahi Uraz uda Koniec października 2025 Alejandro Frances Uraz uda Połowa listopada 2025 Alejandro Frances Czerwona kartka Po 2 meczach Iván Martín Núñez Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

FC Barcelona – Girona FC, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach FC Barcelona prezentuje słabszą formę. Zespół Blaugrany przegrał 1:2 z PSG w Lidze Mistrzów oraz doznał dotkliwej porażki 1:4 z Sevillą w La Lidze, co pokazuje problemy w defensywie oraz spadek skuteczności w ofensywie. Z kolei Girona pokazała się z lepszej strony na ligowym podwórku – drużyna z Katalonii zremisowała 0:0 z Espanyolem i pokonała Valencię 2:1, udowadniając, że nawet w kryzysie potrafi wygrywać ważne mecze. Obie ekipy przystępują do bezpośredniego starcia w zupełnie odmiennych nastrojach.

FC Barcelona – Girona FC, historia

Co ciekawe, bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Gironą w ostatnich latach była wyjątkowo wyrównana. Spośród pięciu poprzednich spotkań oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Wyniki te pokazują, że ekipa prowadzona przez Michela potrafi skutecznie stawić czoła katalońskiemu gigantowi, a mecze między tymi drużynami często są niezwykle zacięte oraz bardzo emocjonujące. Każdy kolejny pojedynek zapowiada się jako nieprzewidywalna rywalizacja, w której wszystko może się wydarzyć.

FC Barcelona – Girona FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanego faworyta sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze są dużo lepszym zespołem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Girony to mniej więcej 12.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.75. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

FC Barcelona Girona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2025 18:21 .

FC Barcelona – Girona FC, przewidywane składy

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Girona Miguel Angel Sanchez FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Szczęsny 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 8 Pedri 21 Jong 10 Yamal 16 Lopez 14 Rashford 7 Torres 19 Vanat 3 Casals 21 Gil 24 Moreno 22 Solis 20 Witsel 2 Rincon 17 Blind 12 Reis 4 Martinez 13 Gazzaniga 25 Szczęsny 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 8 Pedri 21 Jong 10 Yamal 16 Lopez 14 Rashford 7 Torres 19 Vanat 3 Casals 21 Gil 24 Moreno 22 Solis 20 Witsel 2 Rincon 17 Blind 12 Reis 4 Martinez 13 Gazzaniga 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Girona Miguel Angel Sanchez Rezerwowi 4 Ronald Araujo 15 Andreas Christensen 17 Marc Casado 18 Gerard Martin 22 Marc Bernal 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 29 Toni Fernandez 31 Diego Kochen 33 Eder Aller 7 Cristhian Stuani 8 Portu 10 Yaser Asprilla 28 Gibert Jordana 30 Dominik Livakovic 31 Aleksandar Andreev 32 Lass Kourouma 44 Papa Ba

FC Barcelona – Girona FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Girony zwycięstwem Barcelony 100%

remisem 0%

zwycięstwem Girony 0% 1+ Votes

FC Barcelona – Girona FC, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Barceloną a Gironą w ramach 9. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, w serwisie ElevenSports.pl, na platformie CANAL+ online oraz w usłudze STS TV. Początek bardzo ciekawej potyczki na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższą sobotę, 18 października o godzinie 16:15.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.