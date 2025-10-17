FC Barcelona – Girona FC, typy i przewidywania
W ramach 9. kolejki La Ligi dojdzie do starcia Barcelony z Gironą, które można określić mianem derbów Katalonii. Przed tą serią gier zespół Hansiego Flicka może pochwalić się aż 19 punktami, dzięki czemu zajmuje wysokie 2. miejsce w tabeli, będąc tuż za Realem Madryt. Z kolei drużyna Michela posiada na swoim koncie zaledwie 6 oczek i plasuje się dopiero na 18. pozycji w stawce, szukając sposobu na wyjście ze strefy spadkowej. Mecz zapowiada się interesująco, bo przyjezdni będą chcieli sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w sobotę, 18 października o godzinie 16:15.
- Zobacz: tabela La Ligi
W nadchodzącym spotkaniu Barcelony z Gironą obie drużyny mają spore szanse na zdobycie bramki. Ekipa Biało-Czerwonych wreszcie odblokowała się ofensywnie i zaczyna skutecznie kreować sytuacje. Natomiast zespół Blaugrany nie prezentuje się najlepiej w defensywie, co może sprzyjać gościom w ataku. Wszystko wskazuje więc na otwarty pojedynek z okazjami po obu stronach boiska. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
FC Barcelona – Girona FC, sytuacja kadrowa
Zarówno FC Barcelona, jak i Girona może narzekać na sytuację kadrową, ponieważ obie drużyny zmagają się z plagą kontuzji, co na pewno martwi Hansiego Flicka oraz Michela. W zespole gospodarzy zabraknie kluczowych zawodników – takich jak Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Joan Garcia, Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Natomiast ekipa gości będzie musiała radzić sobie bez zawieszonych Ivana Martina Nuneza oraz Alejandro Francesca, a także kontuzjowanych Juana Carlosa, Abela Ruiza i Donny’ego van de Beeka.
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Koniec października 2025
Gavi
Uraz łąkotki
Koniec stycznia 2026
Joan Garcia
Uraz łąkotki
Początek listopada 2025
Raphinha
Uraz uda
Koniec października 2025
Dani Olmo
Kontuzja łydki
Początek listopada 2025
Robert Lewandowski
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Ricard Artero
Złamana kostka
Nieznany
Viktor Tsygankov
Uraz uda
Niepewny
Juan Carlos
Uraz więzadła krzyżowego
Początek marca 2026
David Lopez
Uraz uda
Koniec października 2025
Thomas Lemar
Uraz mięśnia
Niepewny
Donny van de Beek
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec kwietnia 2026
Abel Ruiz
Uraz mięśnia
Niepewny
Azzedine Ounahi
Uraz uda
Koniec października 2025
Alejandro Frances
Uraz uda
Połowa listopada 2025
Alejandro Frances
Czerwona kartka
Po 2 meczach
Iván Martín Núñez
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
FC Barcelona – Girona FC, ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach FC Barcelona prezentuje słabszą formę. Zespół Blaugrany przegrał 1:2 z PSG w Lidze Mistrzów oraz doznał dotkliwej porażki 1:4 z Sevillą w La Lidze, co pokazuje problemy w defensywie oraz spadek skuteczności w ofensywie. Z kolei Girona pokazała się z lepszej strony na ligowym podwórku – drużyna z Katalonii zremisowała 0:0 z Espanyolem i pokonała Valencię 2:1, udowadniając, że nawet w kryzysie potrafi wygrywać ważne mecze. Obie ekipy przystępują do bezpośredniego starcia w zupełnie odmiennych nastrojach.
FC Barcelona – Girona FC, historia
Co ciekawe, bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Gironą w ostatnich latach była wyjątkowo wyrównana. Spośród pięciu poprzednich spotkań oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Wyniki te pokazują, że ekipa prowadzona przez Michela potrafi skutecznie stawić czoła katalońskiemu gigantowi, a mecze między tymi drużynami często są niezwykle zacięte oraz bardzo emocjonujące. Każdy kolejny pojedynek zapowiada się jako nieprzewidywalna rywalizacja, w której wszystko może się wydarzyć.
FC Barcelona – Girona FC, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanego faworyta sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze są dużo lepszym zespołem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Girony to mniej więcej 12.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.75. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
FC Barcelona – Girona FC, przewidywane składy
|4Ronald Araujo
|15Andreas Christensen
|17Marc Casado
|18Gerard Martin
|22Marc Bernal
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|29Toni Fernandez
|31Diego Kochen
|33Eder Aller
|7Cristhian Stuani
|8Portu
|10Yaser Asprilla
|28Gibert Jordana
|30Dominik Livakovic
|31Aleksandar Andreev
|32Lass Kourouma
|44Papa Ba
