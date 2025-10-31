Augsburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.10.2025)

Augsburg - Borussia Dortmund to mecz 9. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w piątek (31 października) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz. Transmisja w telewizji i stream online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Augsburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

FC Augsburg podejmie Borussię Dortmund w meczu 9. kolejki 1. Bundesligi, który może mieć duże znaczenie zarówno dla układu dolnej części tabeli, jak i dla czołówki ligi. Dla gospodarzy będzie to szansa na przerwanie trudnej serii i poprawę nastrojów w zespole. Podopieczni Sandro Wagnera, który latem objął drużynę, wciąż poszukują stabilnej formy. Augsburg zajmuje obecnie miejsce tuż nad strefą spadkową z dorobkiem siedmiu punktów.

Z kolei drużyna prowadzona przez Niko Kovaca zajmuje czwarte miejsce w tabeli i celuje w utrzymanie kontaktu z ligową czołówką. Po przegranym hicie z Bayernem Monachium (1:2), klub z Signal Iduna Park zdołał wrócić na zwycięską ścieżkę, pokonując FC Koln. O triumfie zadecydował gol Maximiliana Beiera w doliczonym czasie gry. Zapraszam do zapoznania się z naszą zapowiedzią meczu.

Augsburg – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Spotkanie FC Augsburg – Borussia Dortmund w ramach 9. kolejki 1. Bundesligi będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1.

Augsburg – Borussia Dortmund: stream online

Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?

Mecz Augsburg – Borussii Dortmund na WKK Arenie możesz obejrzeć również w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Augsburg – Borussia zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Gdzie obejrzeć spotkanie Augsburg – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Augsburg – Borussia Dortmund? Spotkanie odbędzie się w piątek (31 października) o godzinie 20:30.

