Augsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

19:11, 30. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Augsburg zagra przeciwko Borussii Dortmund w 9. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie na WWK Arena odbędzie się w piątek (31 października) o godz. 20:30.

Serhou Guirassy
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Augsburg – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

FC Augsburg podejmie Borussię Dortmund na WKK Arenie w piątkowym meczu 9. kolejki 1. Bundesligi. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie, choć z zupełnie innych powodów. Podopieczni Niko Kovaca po przegranym hicie z Bayernem Monachium zdołali wrócić na zwycięską ścieżkę, pokonując FC Koln. Decydującą bramkę zdobył Maximilian Beier w doliczonym czasie gry. Borussia zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli, a w tygodniu awansowała do 1/8 finału Pucharu Niemiec po zaciętym meczu i wyeliminowaniu Eintrachtu Frankfurt po dogrywce.

Z kolei w Augsburgu atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Sandro Wagner, który latem objął zespół, wciąż szuka stabilizacji i skuteczności swoich podopiecznych. Klub zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową z dorobkiem siedmiu punktów. Ostatnia, dotkliwa porażka z RB Lipsk tylko zwiększyła presję na szkoleniowcu. Uważam, że w meczu nie będzie niespodzianki i trzy punkty trafią go gości. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.68
Wygrana Borussii Dortmund
*Kursy z 30.10.2025 19⁚06 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Augsburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze Sandro Wagnera w ostatni weekend zanotowali bolesną porażkę. Na własnym stadionie ulegli RB Lipsk (0:6). Wcześniej Augsburg zremisował z FC Koln (1:1), pokonał VfL Wolfsburg (3:1) oraz przegrał z Heidenheim (1:2). W tym tygodniu odpadł także z Pucharu Niemiec, przegrywając u siebie z VfL Bochum (0:1).

Borussia Dortmund ma intensywny okres, rywalizując jednocześnie w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. W krajowym pucharze podopieczni Niko Kovaca pokonali po dogrywce Eintracht Frankfurt (2:1), w lidze wygrali z FC Koln (1:0), a w Lidze Mistrzów efektownie rozbili FC Kopenhagę (4:2) Wcześniej Borussia przegrała w Der Klassiker z Bayernem Monachium (1:2) oraz podzieliła się punktami z RB Lipsk (1:1).

Augsburg – Borussia Dortmund: historia

W poprzednim sezonie 1. Bundesligi to FC Augsburg dwukrotnie wychodził zwycięsko ze starć z Borussią Dortmund. Na własnym stadionie wygrał (2:1), a bohaterem meczu był Alexis Claude-Maurice, który popisał się dubletem. Francuski napastnik w obecnych rozgrywkach wciąż czeka jednak na swoje pierwsze trafienie w lidze. W rewanżowym spotkaniu rozegranym na Signal Iduna Park Augsburg ponownie zaskoczył faworyta, triumfując (1:0) po golu Jeffreya Gouweleeuwa. Holenderski obrońca w tym sezonie zmaga się z kontuzją i nie będzie do dyspozycji trenera Sandro Wagnera.

Augsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu rozgrywanego w Augsburgu są zawodnicy Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną BVB, to kurs wynosi około 1.68. Zwycięstwo gospodarzy zostało ustalone na poziomie mniej więcej 4.60.

Augsburg
Remis
Borussia Dortmund
4.50
4.10
1.68
4.60
4.20
1.67
4.40
4.15
1.64
4.60
4.20
1.68
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 08:47.

Augsburg – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Augsburg – Borussia Dortmund: sonda

Kto wygra mecz?

  • Augsburg
  • Remis
  • Borussia Dortmund
  • Augsburg 0%
  • Remis 50%
  • Borussia Dortmund 50%

2+ Votes

Augsburg – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Augsburg – Borussia Dortmund w ramach 9. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

