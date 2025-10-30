Augsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

Augsburg – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie
FC Augsburg podejmie Borussię Dortmund na WKK Arenie w piątkowym meczu 9. kolejki 1. Bundesligi. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie, choć z zupełnie innych powodów. Podopieczni Niko Kovaca po przegranym hicie z Bayernem Monachium zdołali wrócić na zwycięską ścieżkę, pokonując FC Koln. Decydującą bramkę zdobył Maximilian Beier w doliczonym czasie gry. Borussia zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli, a w tygodniu awansowała do 1/8 finału Pucharu Niemiec po zaciętym meczu i wyeliminowaniu Eintrachtu Frankfurt po dogrywce.
Z kolei w Augsburgu atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Sandro Wagner, który latem objął zespół, wciąż szuka stabilizacji i skuteczności swoich podopiecznych. Klub zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową z dorobkiem siedmiu punktów. Ostatnia, dotkliwa porażka z RB Lipsk tylko zwiększyła presję na szkoleniowcu. Uważam, że w meczu nie będzie niespodzianki i trzy punkty trafią go gości. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.
Augsburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki
Piłkarze Sandro Wagnera w ostatni weekend zanotowali bolesną porażkę. Na własnym stadionie ulegli RB Lipsk (0:6). Wcześniej Augsburg zremisował z FC Koln (1:1), pokonał VfL Wolfsburg (3:1) oraz przegrał z Heidenheim (1:2). W tym tygodniu odpadł także z Pucharu Niemiec, przegrywając u siebie z VfL Bochum (0:1).
Borussia Dortmund ma intensywny okres, rywalizując jednocześnie w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. W krajowym pucharze podopieczni Niko Kovaca pokonali po dogrywce Eintracht Frankfurt (2:1), w lidze wygrali z FC Koln (1:0), a w Lidze Mistrzów efektownie rozbili FC Kopenhagę (4:2) Wcześniej Borussia przegrała w Der Klassiker z Bayernem Monachium (1:2) oraz podzieliła się punktami z RB Lipsk (1:1).
Augsburg – Borussia Dortmund: historia
W poprzednim sezonie 1. Bundesligi to FC Augsburg dwukrotnie wychodził zwycięsko ze starć z Borussią Dortmund. Na własnym stadionie wygrał (2:1), a bohaterem meczu był Alexis Claude-Maurice, który popisał się dubletem. Francuski napastnik w obecnych rozgrywkach wciąż czeka jednak na swoje pierwsze trafienie w lidze. W rewanżowym spotkaniu rozegranym na Signal Iduna Park Augsburg ponownie zaskoczył faworyta, triumfując (1:0) po golu Jeffreya Gouweleeuwa. Holenderski obrońca w tym sezonie zmaga się z kontuzją i nie będzie do dyspozycji trenera Sandro Wagnera.
Augsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu rozgrywanego w Augsburgu są zawodnicy Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną BVB, to kurs wynosi około 1.68. Zwycięstwo gospodarzy zostało ustalone na poziomie mniej więcej 4.60.
Augsburg – Borussia Dortmund: przewidywane składy
|8Elvis Rexhbecaj
|9Samuel Essende
|10Arne Maier
|11Ismael Gharbi
|16Cedric Zesiger
|21Phillip Tietz
|22Nediljko Labrovic
|26Elias Saad
|27Marius Wolf
|6Salih Özcan
|7Jobe Bellingham
|10Julian Brandt
|13Pascal Groß
|17Carney Chukwuemeka
|21Fábio Silva
|26Julian Ryerson
|28Aaron Anselmino
|33Alexander Meyer
Augsburg – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra mecz?
- Augsburg 0%
- Remis 50%
- Borussia Dortmund 50%
2+ Votes
Augsburg – Borussia Dortmund: transmisja meczu
Mecz Augsburg – Borussia Dortmund w ramach 9. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.