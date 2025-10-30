Augsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

Augsburg zagra przeciwko Borussii Dortmund w 9. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie na WWK Arena odbędzie się w piątek (31 października) o godz. 20:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Augsburg – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

FC Augsburg podejmie Borussię Dortmund na WKK Arenie w piątkowym meczu 9. kolejki 1. Bundesligi. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie, choć z zupełnie innych powodów. Podopieczni Niko Kovaca po przegranym hicie z Bayernem Monachium zdołali wrócić na zwycięską ścieżkę, pokonując FC Koln. Decydującą bramkę zdobył Maximilian Beier w doliczonym czasie gry. Borussia zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli, a w tygodniu awansowała do 1/8 finału Pucharu Niemiec po zaciętym meczu i wyeliminowaniu Eintrachtu Frankfurt po dogrywce.

Z kolei w Augsburgu atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Sandro Wagner, który latem objął zespół, wciąż szuka stabilizacji i skuteczności swoich podopiecznych. Klub zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową z dorobkiem siedmiu punktów. Ostatnia, dotkliwa porażka z RB Lipsk tylko zwiększyła presję na szkoleniowcu. Uważam, że w meczu nie będzie niespodzianki i trzy punkty trafią go gości. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Augsburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze Sandro Wagnera w ostatni weekend zanotowali bolesną porażkę. Na własnym stadionie ulegli RB Lipsk (0:6). Wcześniej Augsburg zremisował z FC Koln (1:1), pokonał VfL Wolfsburg (3:1) oraz przegrał z Heidenheim (1:2). W tym tygodniu odpadł także z Pucharu Niemiec, przegrywając u siebie z VfL Bochum (0:1).

Borussia Dortmund ma intensywny okres, rywalizując jednocześnie w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. W krajowym pucharze podopieczni Niko Kovaca pokonali po dogrywce Eintracht Frankfurt (2:1), w lidze wygrali z FC Koln (1:0), a w Lidze Mistrzów efektownie rozbili FC Kopenhagę (4:2) Wcześniej Borussia przegrała w Der Klassiker z Bayernem Monachium (1:2) oraz podzieliła się punktami z RB Lipsk (1:1).

Augsburg – Borussia Dortmund: historia

W poprzednim sezonie 1. Bundesligi to FC Augsburg dwukrotnie wychodził zwycięsko ze starć z Borussią Dortmund. Na własnym stadionie wygrał (2:1), a bohaterem meczu był Alexis Claude-Maurice, który popisał się dubletem. Francuski napastnik w obecnych rozgrywkach wciąż czeka jednak na swoje pierwsze trafienie w lidze. W rewanżowym spotkaniu rozegranym na Signal Iduna Park Augsburg ponownie zaskoczył faworyta, triumfując (1:0) po golu Jeffreya Gouweleeuwa. Holenderski obrońca w tym sezonie zmaga się z kontuzją i nie będzie do dyspozycji trenera Sandro Wagnera.

Augsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu rozgrywanego w Augsburgu są zawodnicy Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną BVB, to kurs wynosi około 1.68. Zwycięstwo gospodarzy zostało ustalone na poziomie mniej więcej 4.60.

Augsburg – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Augsburg Sandro Wagner Borussia Dortmund Niko Kovač Augsburg Sandro Wagner 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dahmen 17 Jakic 31 Schlotterbeck 40 Banks 30 Kade 19 Fellhauer 4 Massengo 13 Giannoulis 32 Rieder 20 Maurice 36 Komur 9 Guirassy 14 Beier 27 Adeyemi 24 Svensson 8 Nmecha 20 Sabitzer 2 Couto 5 Bensebaini 4 Schlotterbeck 3 Anton 1 Kobel 1 Dahmen 17 Jakic 31 Schlotterbeck 40 Banks 30 Kade 19 Fellhauer 4 Massengo 13 Giannoulis 32 Rieder 20 Maurice 36 Komur 9 Guirassy 14 Beier 27 Adeyemi 24 Svensson 8 Nmecha 20 Sabitzer 2 Couto 5 Bensebaini 4 Schlotterbeck 3 Anton 1 Kobel 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 8 Elvis Rexhbecaj 9 Samuel Essende 10 Arne Maier 11 Ismael Gharbi 16 Cedric Zesiger 21 Phillip Tietz 22 Nediljko Labrovic 26 Elias Saad 27 Marius Wolf 6 Salih Özcan 7 Jobe Bellingham 10 Julian Brandt 13 Pascal Groß 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 26 Julian Ryerson 28 Aaron Anselmino 33 Alexander Meyer

Augsburg – Borussia Dortmund: sonda

Augsburg – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Augsburg – Borussia Dortmund w ramach 9. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w piątek (31 października) o godzinie 20:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

