Inter Mediolan i Atalanta Bergamo zmierzą się ze sobą w hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Atalanta – Inter, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór dojdzie do meczu na szczycie 17. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. La Dea przystąpi do tej rywalizacji po skromnym zwycięstwie nad Genoą (1:0).

Inter Mediolan natomiast chciałby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Wicemistrzowie Italii przegrali po rzutach karnych z Bologną w półfinale Superpucharu Włoch. Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Atalanta – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Atalanta Bergamo – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Atalanta – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atalanta – Inter, kto wygra?

Atalanta – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.70.

Atalanta Inter Mediolan 3.70 3.45 2.10 Odds are subject to change. Last updated 28 grudnia 2025 10:09

Gdzie oglądać mecz Atalanta – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Atalanta – Inter? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (28 grudnia) o godzinie 20:45.

