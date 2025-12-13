Arsenal - Wolverhampton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (13 grudnia) mecz 16. kolejki Premier League.

Arsenal – Wolverhampton, gdzie oglądać?

W 16. kolejce Premier League zobaczymy jak na tle ostatniej drużyny w tabeli spisze się jej lider, Arsenal. Zespół z siedzibą na Emirates Stadium podejmie w Londynie Wolverhampton, które nie wygrało w tym sezonie meczu. W tych okolicznościach może spodziewać się niejednego trafienia ze strony podopiecznych Mikela Artety. Czy to będzie tak jednostronne spotkanie, jak może się wydawać? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Wolverhampton

Arsenal – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Arsenal – Wolverhampton, transmisja online

Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Wolverhampton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Wolverhampton Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Wolverhampton 0 Votes

Arsenal – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy kurs na zwycięstwo Arsenalu ustalili na poziomie 1.14. Z kolei wygraną Wolverhampton możesz zagrać po kursie 22.00.

Arsenal Wolverhampton 1.14 8.50 22.0 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 19:24

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Wolverhampton? Starcie Arsenal – Wolverhampton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Wolverhampton? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 grudnia) o godzinie 21:00.

