Arsenal FC – Wolverhampton Wanderers: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – Wolverhampton: typy bukmacherskie

Na zakończeniem soboty z Premier League tym razem dostaliśmy mecz z udziałem aktualnego lidera rozgrywek. W ramach 16. kolejki Arsenal podejmie na Emirates Stadium Wolverhampton Wanderers. To spotkanie z cyklu tych, w których zastanawiamy się nie nad tym kto wygra, ale ile goli strzeli przeciwnikowi. Londyńczycy staną naprzeciw najgorszej drużyny w lidze, więc choćby strata bramki byłaby odebrana z zaskoczeniem. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 1,46 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Najlepszą reakcją na stratę punktów jest natychmiastowe zwycięstwo. Tak właśnie postępuje w tym sezonie Arsenal. Kanonierzy po remisie w derbach Londynu z Chelsea, chwilę później pokonali Brentford. Niedawno graczom Mikela Artety zdarzyła się porażka 1:2 z Aston Villą. Jego podopieczni odpowiedzieli na to potknięcie pewnym zwycięstwem 3:0 z Club Brugge w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Wolverhampton, które seryjnie przegrywa mecze i to od początku sezonu. Wilki maja za sobą już 15 meczów i wciąż nie zdołały wygrać ani jednego spotkania. Ostatnio pojawił się pewien promyk optymizmu, ponieważ Wolverhampton strzeliło gola po raz pierwszy od końcówki października. Finalnie zdało się to na nic, ponieważ Manchester United zwyciężył 4:1.

Arsenal – Wolverhampton: historia

Piłkarze Wolverhampton z reguły nie mają argumentów w meczach z Arsenalem. Dość napisać, że do siatki londyńczyków trafili tylko w jednym z pięciu ostatnich meczów. Kanonierzy sami również nie wznoszą się na szczyty swoich umiejętności, o czym świadczą skromne wygrane 1:0 i 2:0.

Arsenal – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy stawiają Arsenal w roli bezdyskusyjnego faworyta sobotniej konfrontacji. Kurs na wygraną gospodarzy to 1.19, przy współczynniku nawet 17.00 na trzy punkty dla Wolverhampton. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, kursy na takie zdarzenie wahają się w granicach 6.20-7.50.

Arsenal – Wolverhampton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Wolverhampton Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Wolverhampton 0 Votes

Arsenal – Wolverhampton: przewidywane składy

Arsenal – Wolverhampton: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (13 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.