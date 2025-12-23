Arsenal – Crystal Palace: gdzie oglądać?
W Puchare Ligi Angielskiej na etapie 1/4 finału pozostała już tylko jedna niewiadoma. Czwartym i ostatnim półfinalistą tych rozgrywek zostanie Arsenal lub Crystal Palace. W rywalizacji londyńskich drużyn wyraźnie większe szanse na sukces ma zespół gospodarzy, który celuje w końcowy triumf w tym turnieju. Presja będzie zatem po stronie graczy Olivera Glasnera. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź mecz Arsenal – Crystal Palace
Arsenal – Crystal Palace: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Arsenalu z Crystal Palace nie będzie zatem transmitowana w Polsce.
Arsenal – Crystal Palace: stream online
Spotkanie Arsenal kontra Crystal Palace obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Arsenal – Crystal Palace w STS TV?
Mecz Arsenal – Crystal Palace możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Arsenal – Crystal Palace zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Arsenal – Crystal Palace: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 80%
- Wygrana Crystal Palace 20%
5+ Votes
Arsenal – Crystal Palace: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany we wtorek (23 grudnia) o godzinie 21:00.
Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.
