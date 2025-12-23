Arsenal - Crystal Palace: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (23 grudnia) mecz 1/4 finału EFL Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Eberechi Eze

Arsenal – Crystal Palace: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej na etapie 1/4 finału pozostała już tylko jedna niewiadoma. Czwartym i ostatnim półfinalistą tych rozgrywek zostanie Arsenal lub Crystal Palace. W rywalizacji londyńskich drużyn wyraźnie większe szanse na sukces ma zespół gospodarzy, który celuje w końcowy triumf w tym turnieju. Presja będzie zatem po stronie graczy Olivera Glasnera. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź mecz Arsenal – Crystal Palace

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Crystal Palace: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Arsenalu z Crystal Palace nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Arsenal – Crystal Palace: stream online

Spotkanie Arsenal kontra Crystal Palace obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Arsenal – Crystal Palace w STS TV?

Mecz Arsenal – Crystal Palace możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Arsenal – Crystal Palace zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Crystal Palace: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Wygrana Crystal Palace Wygrana Arsenalu 80%

Wygrana Crystal Palace 20% 5+ Votes

Arsenal – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Arsenal Crystal Palace Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 22 grudnia 2025 13:32

Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Crystal Palace? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (23 grudnia) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Arsenal – Crystal Palace? Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.