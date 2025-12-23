Arsenal FC – Crystal Palace: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (23.12.2025)

19:02, 23. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Arsenal - Crystal Palace: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (23 grudnia) mecz 1/4 finału EFL Cup.

Eberechi Eze
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Eberechi Eze

Arsenal – Crystal Palace: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej na etapie 1/4 finału pozostała już tylko jedna niewiadoma. Czwartym i ostatnim półfinalistą tych rozgrywek zostanie Arsenal lub Crystal Palace. W rywalizacji londyńskich drużyn wyraźnie większe szanse na sukces ma zespół gospodarzy, który celuje w końcowy triumf w tym turnieju. Presja będzie zatem po stronie graczy Olivera Glasnera. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź mecz Arsenal – Crystal Palace

Oglądaj mecz Arsenal – Crystal Palace ZA DARMO w STS TV. Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Crystal Palace: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Arsenalu z Crystal Palace nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Arsenal – Crystal Palace: stream online

Spotkanie Arsenal kontra Crystal Palace obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Arsenal – Crystal Palace w STS TV?

Mecz Arsenal – Crystal Palace możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Arsenal – Crystal Palace zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Oglądaj mecz Arsenal – Crystal Palace w STS TV na żywo za darmo

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Crystal Palace: sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Crystal Palace
  • Wygrana Arsenalu 80%
  • Wygrana Crystal Palace 20%

5+ Votes

Arsenal – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Arsenal
Crystal Palace
Kursy nie są obecnie dostępne.
Odds are subject to change. Last updated 22 grudnia 2025 13:32
Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Crystal Palace?

Mecz zostanie rozegrany we wtorek (23 grudnia) o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Crystal Palace?

Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.