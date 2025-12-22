Arsenal FC – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (23.12.2025)

Arsenal – Crystal Palace: typy bukmacherskie
W Pucharze Angielskiej zostało już tylko jedno wolne miejsce. Ostatniego półfinalistę tych rozgrywek wyłoni konfrontacja na Emirates Stadium w Londynie, gdzie Arsenal podejmie na własnym stadionie Crystal Palace. Za wyraźnego faworyta uchodzą gospodarze, którzy są coraz bliżej wygrania trofeum. Swoją gablotę w tym roku już dwukrotnie uzupełnił zespół gości, który nie jest bez szans w środowym spotkaniu. Kto zamelduje się w 1/2 finału EFL Cup? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Arsenal – Crystal Palace: ostatnie wyniki
W miniony weekend Arsenal rozegrał wyjazdowy mecz na Hill Dickinson Stadium z Evertonem. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 1:0 na korzyść Kanonierów. Był to już dwunasty wygrany mecz przez drużynę Mikela Artety w tym sezonie Premier League. Mimo tego londyńczycy maja tylko dwa oczka przewagi nad wiceliderem, Manchesterem City.
Dobrych wspomnień z ostatniej ligowej kolejki nie ma Crystal Palace. Popularne Orły zagrały na Elland Road z beniaminkiem, Leeds United. Oliver Glasner nie mógł być zadowolony ze swoich podopiecznych, którzy przegrali wyraźnie, bo aż 1:4. Kolejkę wcześniej Crystal Palace uległo natomiast 0:3 Manchesterowi City.
Arsenal – Crystal Palace: historia
Kluby te zagrały już ze sobą w sezonie 2025/2026. Ich pojedynek w ramach Premier League miał miejsce 26 października na Emirates Stadium. O końcowym wyniku przesądził gol z pierwszej połowy. Jego autorem był dawny zawodnik Crystal Palace, Eberechi Eze. Dzięki trafieniu Anglika Arsenal wygrał 1:0.
Arsenal – Crystal Palace: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherów na wtorkową potyczką trafnie oddają potencjał piłkarski obu drużyn. Arseanl to pretendent do końcowego triumfu w EFL Cup, stąd współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.54. Crystal Palace gra na wyjeździe i ma mniej argumentów piłkarskich. To tłumaczy kurs 5.75 na ich wygraną.
Arsenal – Crystal Palace: kto wygra?
Arsenal – Crystal Palace: przewidywane składy
Arsenal: Kepa; Nichols, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli
Crystal Palace: Benitez; Richards, Guehi, Canvot; Clyne, Lerma, Wharton, Sosa; Pino, Devenny; Uche
Arsenal – Crystal Palace: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Crystal Palace odbędzie się we wtorek (23 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.
