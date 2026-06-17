Fornalczyk odejdzie z Widzewa?! Zagraniczny klub negocjuje transfer

Mariusz Fornalczyk, choć ma za sobą kiepski sezon może zostać bohaterem zagranicznego transferu. Z informacji serwisu gazetearena.com wynika, że Widzew Łódź negocjuje z Samsunsporem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew negocjuje z Samsunsporem. Turecki klub chce Fornalczyka

Mariusz Fornalczyk był jednym z pierwszych zawodników, których Widzew Łódź kupił latem tamtego roku. 23-latek zmienił klub wewnątrz Ekstraklasy. Wcześniej przez półtora roku bronił barw Korony Kielce, która dostała za niego 1,5 mln euro. Początek w nowym zespole nie należał do najłatwiejszych. Skrzydłowy długo nie potrafił wejść na odpowiedni poziom, przez co zaliczył słaby sezon.

Łącznie rozegrał 31 meczów, w których strzelił tylko jednego gola i zanotował cztery asysty. Końcówka rozgrywek pozostawiła jednak światełko w tunelu, bowiem Fornalczyk w ostatnich meczach wyglądał coraz lepiej. Niemniej jednak kibice łódzkiego klubu mogą nie doczekać się lepszych występów młodzieżowego reprezentanta Polski. Wszystko przez potencjalny transfer na horyzoncie.

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Zaskakujące doniesienia przekazał serwis gazetearena.com. Ich zdaniem Widzew Łódź negocjuje sprzedaż piłkarza do zagranicznego klubu. Fornalczykiem ma być zainteresowany Samsunspor, czyli dobrze znany polskim kibicom klub z ligi tureckiej. Szczegóły nie zostały podane, ale źródło sugeruje, że 7. drużyna minionego sezonu w Turcji przeszła od razu do konkretów.

Trudno powiedzieć, czy Widzew Łódź w ogóle rozważa rozstanie z Fornalczykiem. Piłkarz ma długi kontrakt, który wygasa w połowie 2029 roku. Dodatkowo biorąc pod uwagę kwotę, jaką za niego zapłacili, niewykluczone, że będą oczekiwać podobnych pieniędzy.