Arsenal FC - Brighton & Hove Albion: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (27 grudnia) mecz 18. kolejki Premier League.

Arsenal – Brighton, gdzie oglądać?

W 18. kolejce Premier League kolejny krok ku wygraniu mistrzostwa Anglii spróbuje postawić Arsenal. Londyńczycy zaprezentują się własnej publiczności w meczu z Brighton. To okoliczności sprzyjające utrzymaniu fotela lidera angielskiej elity. Goście wygrali w delegacji zaledwie dwa z ośmiu spotkań, więc poprawienie tego bilansu na Emirates Stadium wydaje się być ponad ich możliwości. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Brighton

Arsenal – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski.

Nottingham Forest – Manchester City, transmisja online

Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Brighton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Brighton Wygrana Arsenalu 75%

Remis 25%

Wygrana Brighton 0% 4+ Votes

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal wywiąże się z roli faworyta w sobotnim meczu. Kurs na takie zdarzenie to 1.40. Dla porównania, sukces Brighton można zagrać po kursie 7.75. Współczynnik na remis to natomiast 5.00.

Arsenal Brighton 1.38 5.30 8.50 Odds are subject to change. Last updated 27 grudnia 2025 16:24

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

