Arsenal FC – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Arsenal – Brighton: typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie w Premier League zaprezentują się kluby z górnej połowy tabeli, które mają jednak skrajnie różne ambicje. Będący gospodarzem Arsenal liczy na wygranie mistrzostwa Anglii. Z kolei Brighton z zadowoleniem przyjęłoby sam awans do europejskich pucharów. Na boisku różnice te mogą nie być jednak na tyle widoczne. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Arsenal – Brighton: ostatnie wyniki

Piłkarze i sztab Arsenalu nie mieli wiele czasu na świąteczne przygotowania. Londyńczycy ostatni mecz rozegrali 23 grudnia, a był to ćwierćfinał EFL Cup z Crystal Palace. Spotkanie było bardzo wymagające dla Kanonierów, którzy wzięli udział w konkursie rzutów karnych. Do wyłonienia ostatniego półfinalisty potrzeba była bowiem dogrywka. W niej Arsenal spisał się nieznacznie lepiej.

Trzy dni dłużej z przerwy świątecznej cieszyć mogli się zawodnicy Brighton. Mewy podejmowały na własnym obiekcie jedną z rewelacji sezonu 2025/2026 w Premier League, czyli Sunderland. Ku niezadowoleniu kibiców gospodarzy, to spotkanie zakończyło się podziałem punktów, a dodatkowo był to bezbramkowy remis.

Arsenal – Brighton: historia

Kluby te miały już w tym sezonie grać ze sobą. Los skojarzył je ze sobą w październiku w 1/8 finału EFL Cup. Spotkanie odbyło się na Emirates Stadium, co Kanonierzy skrupulatnie wykorzystali. Londyńczycy zwyciężyli 2:0 i zameldowali się w kolejnej rundzie rozgrywek.

Arsenal – Brighton: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy stawiają Arsenal w roli bezdyskusyjnego faworyta sobotniej konfrontacji. Kurs na wygraną gospodarzy to 1.40, przy współczynniku nawet 7.50 na trzy punkty dla Brighton. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, kursy na takie zdarzenie wahają się w granicach 4.70-4.75.

Arsenal – Brighton: kto wygra?

Arsenal – Brighton: przewidywane składy

Arsenal Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Zubimendi, Declan Rice, Odegaard; Saka, Martinelli, Gyokeres

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Wieffer, Veltman, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez, Gruda; Mitoma, Minteh, Rutter

Arsenal – Brighton: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Brighton odbędzie się w sobotę (27 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

