Arsenal – Brentford, gdzie oglądać?
W 14. kolejce Premier League na Emirates Stadium zaprezentują się dwaj reprezentanci Londynu. O ligowe punkty zagrają Arsenal i Brentford. Gospodarzy znajdziemy w tabeli na fotelu lidera. Z kolei przyjezdni uplasowali się w dolnej tabeli. Ostatnie bezpośrednie pojedynki tych zespołów sugerują jednak, że Kanonierzy będę musieli się mocno postarać o komplet punktów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Brentford
Arsenal – Brentford, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Brentford obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Arsenal – Brentford, transmisja online
Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Brentfordu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Brentford, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Arsenal powinien poradzić sobie w środowej konfrontacji. Współczynnik na zwycięstwo Kanonierów to 1,44 przy kursie 8.00 na zwycięstwo Brentfordu. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.75.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz odbędzie się już w środę (3 grudnia) o godzinie 20:30.
