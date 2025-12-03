Arsenal - Brentford: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (3 grudnia) mecz 14. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal – Brentford, gdzie oglądać?

W 14. kolejce Premier League na Emirates Stadium zaprezentują się dwaj reprezentanci Londynu. O ligowe punkty zagrają Arsenal i Brentford. Gospodarzy znajdziemy w tabeli na fotelu lidera. Z kolei przyjezdni uplasowali się w dolnej tabeli. Ostatnie bezpośrednie pojedynki tych zespołów sugerują jednak, że Kanonierzy będę musieli się mocno postarać o komplet punktów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Brentford

Arsenal – Brentford, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Brentford obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Arsenal – Brentford, transmisja online

Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Brentfordu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Brentford, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal powinien poradzić sobie w środowej konfrontacji. Współczynnik na zwycięstwo Kanonierów to 1,44 przy kursie 8.00 na zwycięstwo Brentfordu. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.75.

Arsenal Brentford 1.44 4.75 8.00 Odds are subject to change. Last updated 3 grudnia 2025 17:04

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Brentford? Starcie Arsenal – Brentford będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Brentford? Mecz odbędzie się już w środę (3 grudnia) o godzinie 20:30.

