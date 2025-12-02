Arsenal FC – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – Brentford: typy bukmacherskie

W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Arsenal – Brentford. Będzie to starcie drużyny niepokonanej na własnym stadionie z zespołem, który wygrał w delegacji zaledwie jedno z sześciu spotkań. Ta okoliczność sprawia, że kibice na Emirates Stadium mogą spodziewać się zwycięstwa swoich ulubieńców. Niewykluczone jednak, że nie będzie to przekonujący triumf. Goście regularnie sprawiają bowiem problemy temu przeciwnikowi. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Brentford: ostatnie wyniki

W miniony weekend piłkarze Arsenalu rozegrali ostatni mecz w listopadzie, który był dla nich udanym miesiącem. Kanonierzy dołożyli kolejne zwycięstwa w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie pokonali między innymi Bayern, w efekcie czego przewodzą w ligowej klasyfikacji. Podopieczni Mikela Artety obronili też fotel lidera w Premier League i to mimo dwukrotnej utraty pełnej puli punktów. Niedawno zremisowali 1:1 w derbach z Chelsea.

Brentford może być zadowolone z wyników osiąganych w pięciu ostatnich meczach. Keith Andrews poprowadził zespól do trzech zwycięstw. Po trzy punkty udało się sięgnąć w rywalizacji z Liverpoolem, Newcastle United i Burnley. Lepsi okazali się natomiast zawodnicy reprezentujący Crystal Palace i Brighton.

Arsenal – Brentford: historia

Kluby te w ostatnich latach grają ze sobą regularnie. Niemal każdy pojedynek kończy się różnicą maksymalnie jednej bramki. Wyjątkiem jest tu konfrontacja z 1 stycznia tego roku, kiedy to Arsenal pokonał Brentford 3:1. W kwietniu doszło już natomiast do podziału punktów między drużynami z Londynu (1:1).

Arsenal – Brentford: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal powinien sobie poradzić w konfrontacji na Emirates Stadium. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.30 przy kursie nawet 10.00 na trzy punkty dla Brentfordu. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi między 5.25 a 5.70

Arsenal – Brentford: kto wygra?

Arsenal – Brentford: przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta Brentford Keith Andrews Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Raya 12 Timber 3 Mosquera 5 Hincapie 49 Lewis-Skelly 8 Oedegaard 36 Zubimendi 41 Rice 7 Saka 14 Gyokeres 20 Madueke 7 Schade 9 Thiago 19 Ouattara 24 Damsgaard 8 Jensen 6 Henderson 2 Hickey 4 Berg 22 Collins 33 Kayode 1 Kelleher 1 Raya 12 Timber 3 Mosquera 5 Hincapie 49 Lewis-Skelly 8 Oedegaard 36 Zubimendi 41 Rice 7 Saka 14 Gyokeres 20 Madueke 7 Schade 9 Thiago 19 Ouattara 24 Damsgaard 8 Jensen 6 Henderson 2 Hickey 4 Berg 22 Collins 33 Kayode 1 Kelleher 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Keith Andrews Rezerwowi 4 Ben White 9 Gabriel Jesus 13 Kepa Arrizabalaga 16 Christian Nørgaard 22 Ethan Nwaneri 33 Riccardo Calafiori 10 Eberechi Eze 11 Gabriel Martinelli 23 Mikel Merino 3 Rico Henry 5 Ethan Pinnock 12 Hakon Valdimarsson 15 Frank Onyeka 18 Yehor Yarmoliuk 20 Kristoffer Ajer 23 Keane Lewis-Potter 27 Vitaly Janelt

Arsenal – Brentford: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Brentford odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

