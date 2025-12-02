Arsenal FC – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Arsenal – Brentford: typy bukmacherskie
W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Arsenal – Brentford. Będzie to starcie drużyny niepokonanej na własnym stadionie z zespołem, który wygrał w delegacji zaledwie jedno z sześciu spotkań. Ta okoliczność sprawia, że kibice na Emirates Stadium mogą spodziewać się zwycięstwa swoich ulubieńców. Niewykluczone jednak, że nie będzie to przekonujący triumf. Goście regularnie sprawiają bowiem problemy temu przeciwnikowi. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Arsenal – Brentford: ostatnie wyniki
W miniony weekend piłkarze Arsenalu rozegrali ostatni mecz w listopadzie, który był dla nich udanym miesiącem. Kanonierzy dołożyli kolejne zwycięstwa w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie pokonali między innymi Bayern, w efekcie czego przewodzą w ligowej klasyfikacji. Podopieczni Mikela Artety obronili też fotel lidera w Premier League i to mimo dwukrotnej utraty pełnej puli punktów. Niedawno zremisowali 1:1 w derbach z Chelsea.
- Sprawdź: tabela Premier League
Brentford może być zadowolone z wyników osiąganych w pięciu ostatnich meczach. Keith Andrews poprowadził zespól do trzech zwycięstw. Po trzy punkty udało się sięgnąć w rywalizacji z Liverpoolem, Newcastle United i Burnley. Lepsi okazali się natomiast zawodnicy reprezentujący Crystal Palace i Brighton.
Arsenal – Brentford: historia
Kluby te w ostatnich latach grają ze sobą regularnie. Niemal każdy pojedynek kończy się różnicą maksymalnie jednej bramki. Wyjątkiem jest tu konfrontacja z 1 stycznia tego roku, kiedy to Arsenal pokonał Brentford 3:1. W kwietniu doszło już natomiast do podziału punktów między drużynami z Londynu (1:1).
Arsenal – Brentford: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Arsenal powinien sobie poradzić w konfrontacji na Emirates Stadium. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.30 przy kursie nawet 10.00 na trzy punkty dla Brentfordu. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi między 5.25 a 5.70
Arsenal – Brentford: kto wygra?
Arsenal – Brentford: przewidywane składy
|4Ben White
|9Gabriel Jesus
|13Kepa Arrizabalaga
|16Christian Nørgaard
|22Ethan Nwaneri
|33Riccardo Calafiori
|10Eberechi Eze
|11Gabriel Martinelli
|23Mikel Merino
|3Rico Henry
|5Ethan Pinnock
|12Hakon Valdimarsson
|15Frank Onyeka
|18Yehor Yarmoliuk
|20Kristoffer Ajer
|23Keane Lewis-Potter
|27Vitaly Janelt
Arsenal – Brentford: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Brentford odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
