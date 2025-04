MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Jeremie Frimpong i Amine Adli

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać?

Arminia Bielefeld podejmie na własnym stadionie Bayer Leverkusen w meczu półfinałowym Pucharu Niemiec. O awansie do finału zdecyduje jedno spotkanie, więc skazywani na porażkę gospodarze nie mają nic do stracenia. Warto dodać, że o drugi bilet do występu na Stadionie Olimpijskim w Berlinie powalczą RB Lipsk oraz VfB Stuttgart.

Zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu są rzecz jasna podopieczni Xabiego Alonso, którzy bronią tytułu sprzed roku. Czy zespół Aptekarzy wykona pierwszy krok w tym kierunku, pewnie pokonując Arminię Bielefeld? Wszystkiego dowiemy się już dzisiejszego wieczora (wtorek, 1 kwietnia). Początek rywalizacji na Schuco Arenie o godzinie 20:45.

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen, transmisja w TV

Wtorkowe spotkanie oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i to na dwóch kanałach. Pojedynek w ramach DFB-Pokal obejrzysz bowiem na Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. W tych stacjach za mikrofonem zasiądą Marcin Grzywacz i Sebastian Chabiniak.

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen, transmisja online

Ten mecz znajdziesz także w internetowym serwisie streamingowym elevensports.pl. Rywalizację w ramach półfinałowego meczu DFB-Pokal można śledzić również za darmo korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji musisz spełnić dwa warunki.

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2025 20:47 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (1 kwietnia) o godzinie 20:45.

