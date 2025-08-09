Arka Gdynia – Pogoń Szczecin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa beniaminka liczy na pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity. Na jej drodze stanie wymagający rywal - drużyna Portowców.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać?

Arka Gdynia podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment większym dorobkiem punktowym może pochwalić się ekipa Portowców, mająca na swoim koncie 4 oczka. Z kolei drużyna Żółto-Niebieskich uzbierała dotychczas 2 punkty i czeka na premierową wygraną po powrocie do elity. Liczymy więc na bardzo emocjonujące widowisko. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 17:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Arka Gdynia – Pogoń Szczecin.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 4. serii gier PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Ten pojedynek zostanie wyemitowany z polskim komentarzem na kanale CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Bartosz Gleń oraz Marcin Żewłakow.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, transmisja online

Mecz pomiędzy Arką Gdynia a Pogonią Szczecin można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, transmisje ze spotkań PKO BP Ekstraklasy znajdziesz na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, obejmującego wszystkie kanały CANAL+, możesz uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji przygotowanej przez bukmachera Fortuna.

Poniżej wyjaśniamy, krok po kroku, co trzeba zrobić:

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz specjalny kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Abonament do serwisu streamingowego CANAL+ można także wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie na rok.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, sonda

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Arka Gdynia Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 15:48 .

*Widżet pokazuje złą godzinę – mecz rozpocznie się o 17:30.

Gdzie obejrzeć spotkanie Arka Gdynia – Pogoń Szczecin? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Arka Gdynia – Pogoń Szczecin? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (9 sierpnia) o godzinie 17:30.

