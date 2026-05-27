Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której godzinie? (27.05.2026)

Iga Świątek pewnie rozpoczęła tegoroczny Roland Garros i w drugiej rundzie zmierzy się z Sarą Bejlek. Polka nie straciła seta w meczu otwarcia z Emerson Jones i pozostaje jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu w Paryżu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek - Bejlek na żywo w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w Roland Garros 2026 i w drugiej rundzie zmierzy się z Sarą Bejlek. Polka bardzo pewnie rozpoczęła turniej w Paryżu, pokonując Emerson Jones 6:1, 6:2 i pokazując, że z meczu na mecz może wracać do najwyższej dyspozycji na swojej ulubionej nawierzchni.

Czeszka sprawiła niespodziankę w pierwszej rundzie, eliminując Sloane Stephens, ale starcie z czterokrotną triumfatorką Roland Garros będzie dla niej zdecydowanie największym wyzwaniem w karierze. Świątek nigdy wcześniej nie odpadła z paryskiego turnieju przed czwartą rundą i ponownie uchodzi za zdecydowaną faworytkę tego spotkania.

Polska tenisistka wciąż czeka na pierwszy tytuł w sezonie 2026, jednak jej występ w pierwszej rundzie French Open mógł uspokoić kibiców. Bejlek z kolei dopiero próbuje nawiązać do formy z początku roku i po raz pierwszy w karierze stanie naprzeciwko Igi Świątek.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja za darmo

Mecz Iga Świątek – Sara Bejlek można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu Świątek – Bejlek zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”.

Rejestracja zajmuje tylko kilka minut i pozwala oglądać transmisję na żywo na komputerze, telefonie lub tablecie.

Iga Świątek – Sara Bejlek: transmisja w TV

Spotkanie Igi Świątek z Sarą Bejlek zostanie rozegrane w środę 27 maja 2026 roku. Początek meczu zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2.

Iga Świątek – Sara Bejlek: transmisja online

Transmisję online z meczu Świątek – Bejlek będzie można oglądać w serwisie HBO Max, a także poprzez platformę STS TV. Spotkanie dostępne będzie na komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach Smart TV.

Dla Igi Świątek będzie to kolejny krok w walce o piąty triumf w Roland Garros. Polka imponuje bilansem w Paryżu i ponownie chce udowodnić, że korty ziemne pozostają jej największą specjalnością.

