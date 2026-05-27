Mecz Fręch dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której godzinie? (27.05.2026)

Mecz Fręch dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?
Magdalena Fręch powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Roland Garros 2026. Rywalką Polki będzie Jil Teichmann, która w pierwszej rundzie sprawiła niespodziankę, eliminując Liudmiłę Samsonową.
Fręch awansowała do drugiej rundy po meczu z Eleną-Gabrielą Ruse, który zakończył się kreczem rywalki. Polka nie była ostatnio w najwyższej formie, ale zwycięstwo na otwarcie turnieju może być dla niej ważnym impulsem.
Teichmann wraca do regularnej gry po dłuższej przerwie i wciąż odbudowuje pozycję w rankingu. Szwajcarka potrafi być jednak groźna na mączce, dlatego Fręch czeka wymagające spotkanie.
Mecz Jil Teichmann – Magdalena Fręch można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV.
Teichmann – Fręch: transmisja w TV
Spotkanie Jil Teichmann z Magdaleną Fręch zostanie rozegrane w środę 27 maja 2026 roku. Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanałach Eurosport, w zależności od ramówki.
Teichmann – Fręch: transmisja online
Transmisję online z meczu Teichmann – Fręch będzie można oglądać w serwisie HBO Max, a także poprzez platformę STS TV. Spotkanie dostępne będzie na komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach Smart TV.
Magdalena Fręch prowadzi w historii bezpośrednich spotkań z Jil Teichmann 1:0. Poprzednio Polka pokonała Szwajcarkę na kortach trawiastych w Birmingham w 2023 roku.
