Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania
Arka Gdynia podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdynianie, którzy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity, mają na koncie 2 punkty. Szczecinianie zdobyli natomiast 4 oczka, co pozwala im wyprzedzać w ligowej tabeli swojego najbliższego rywala. Spotkanie zapowiada się interesująco, zwłaszcza że obie drużyny mają coś do udowodnienia. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia o godzinie 18:00.
Podopieczni Roberta Kolendowicza mają większe doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym od prowadzonej przez Dawida Szwargę ekipy beniaminka. Dlatego stawiamy na triumf zespołu przyjezdnych. Nasz typ: wygrana Pogoni Szczecin.
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa
Nie ma żadnych informacji o absencjach zarówno w drużynie gospodarzy, jak i zespole przyjezdnych. To stawia w bardzo uprzywilejowanej sytuacji szkoleniowców obu klubów.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki
Drużyna Żółto-Niebieskich w pierwszych trzech kolejkach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy przegrała z Motorem Lublin (0:1), zremisowała z Radomiakiem Radom (1:1) oraz podzieliła się punktami z Legią Warszawa (0:0). W tym czasie ekipa Portowców uległa wspomnianemu Radomiakowi Radom (1:5), pokonała przytoczony Motor Lublin (4:1) i zanotowała remis w spotkaniu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:1).
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, historia
Co ciekawe, w pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach Arki Gdynia z Pogonią Szczecin nie byliśmy świadkami dominacji jednego z tych klubów. Mianowicie, oba zespoły odniosły po jednym zwycięstwie, a pozostałe trzy spotkania zakończyły się remisem. Zatem w poprzednich latach rywalizacja między wymienionymi drużynami była zacięta oraz wyrównana, a żadna ekipa nie zdołała wypracować wyraźnej przewagi.
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Arki Gdynia wynosi około 2.75, typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to mniej więcej 2.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.55. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z pakietu powitalnego.
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, przewidywane składy
|1Jedrzej Grobelny
|4Dominick Zator
|7Szymon Sobczak
|9Tornike Gaprindashvili
|10Aurelien Nguiamba
|14Hide Vitalucci
|19Edu Espiau
|23Kike Hermoso
|24Luis Perea
|32Przemyslaw Stolc
|38Marcel Predenkiewicz
|4Leo Borges
|7Musa Juwara
|13Dimitrios Keramitsis
|15Jan Biegański
|17Jakub Lis
|19Mor Ndiaye
|35Maciej Wojciechowski
|99Kacper Kostorz
|20Patryk Paryzek
|31Krzysztof Kamiński
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kto wygra?
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, transmisja meczu
Spotkanie między Arką Gdynia a Pogonią Szczecin w ramach 4. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w sobotę, 9 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.
