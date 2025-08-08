Arka Gdynia – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2025)

21:11, 8. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy drużyna beniaminka odniesie swoje pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia o godzinie 18:00.

Piłkarze Arki Gdynia
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Arka Gdynia podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdynianie, którzy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity, mają na koncie 2 punkty. Szczecinianie zdobyli natomiast 4 oczka, co pozwala im wyprzedzać w ligowej tabeli swojego najbliższego rywala. Spotkanie zapowiada się interesująco, zwłaszcza że obie drużyny mają coś do udowodnienia. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia o godzinie 18:00.

Podopieczni Roberta Kolendowicza mają większe doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym od prowadzonej przez Dawida Szwargę ekipy beniaminka. Dlatego stawiamy na triumf zespołu przyjezdnych. Nasz typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o absencjach zarówno w drużynie gospodarzy, jak i zespole przyjezdnych. To stawia w bardzo uprzywilejowanej sytuacji szkoleniowców obu klubów.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Drużyna Żółto-Niebieskich w pierwszych trzech kolejkach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy przegrała z Motorem Lublin (0:1), zremisowała z Radomiakiem Radom (1:1) oraz podzieliła się punktami z Legią Warszawa (0:0). W tym czasie ekipa Portowców uległa wspomnianemu Radomiakowi Radom (1:5), pokonała przytoczony Motor Lublin (4:1) i zanotowała remis w spotkaniu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:1).

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, historia

Co ciekawe, w pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach Arki Gdynia z Pogonią Szczecin nie byliśmy świadkami dominacji jednego z tych klubów. Mianowicie, oba zespoły odniosły po jednym zwycięstwie, a pozostałe trzy spotkania zakończyły się remisem. Zatem w poprzednich latach rywalizacja między wymienionymi drużynami była zacięta oraz wyrównana, a żadna ekipa nie zdołała wypracować wyraźnej przewagi.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Arki Gdynia wynosi około 2.75, typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to mniej więcej 2.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.55. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z pakietu powitalnego.

Arka Gdynia

PKO BP Ekstraklasa |

9 sierpnia 2025

18:00

2.75
3.50
2.57
Pogoń Szczecin
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 21:13.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie między Arką Gdynia a Pogonią Szczecin w ramach 4. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w sobotę, 9 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

