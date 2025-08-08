Arka Gdynia – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy drużyna beniaminka odniesie swoje pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Arka Gdynia podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdynianie, którzy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo po powrocie do elity, mają na koncie 2 punkty. Szczecinianie zdobyli natomiast 4 oczka, co pozwala im wyprzedzać w ligowej tabeli swojego najbliższego rywala. Spotkanie zapowiada się interesująco, zwłaszcza że obie drużyny mają coś do udowodnienia. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia o godzinie 18:00.

Podopieczni Roberta Kolendowicza mają większe doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym od prowadzonej przez Dawida Szwargę ekipy beniaminka. Dlatego stawiamy na triumf zespołu przyjezdnych. Nasz typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o absencjach zarówno w drużynie gospodarzy, jak i zespole przyjezdnych. To stawia w bardzo uprzywilejowanej sytuacji szkoleniowców obu klubów.

Kontuzje i zawieszenia Arka Gdynia Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Drużyna Żółto-Niebieskich w pierwszych trzech kolejkach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy przegrała z Motorem Lublin (0:1), zremisowała z Radomiakiem Radom (1:1) oraz podzieliła się punktami z Legią Warszawa (0:0). W tym czasie ekipa Portowców uległa wspomnianemu Radomiakowi Radom (1:5), pokonała przytoczony Motor Lublin (4:1) i zanotowała remis w spotkaniu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:1).

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, historia

Co ciekawe, w pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach Arki Gdynia z Pogonią Szczecin nie byliśmy świadkami dominacji jednego z tych klubów. Mianowicie, oba zespoły odniosły po jednym zwycięstwie, a pozostałe trzy spotkania zakończyły się remisem. Zatem w poprzednich latach rywalizacja między wymienionymi drużynami była zacięta oraz wyrównana, a żadna ekipa nie zdołała wypracować wyraźnej przewagi.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Arki Gdynia wynosi około 2.75, typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to mniej więcej 2.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.55. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z pakietu powitalnego.

Arka Gdynia Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 21:13 .

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Arka Gdynia Dawid Szwarga Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Arka Gdynia Dawid Szwarga 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Weglarz 2 Navarro 29 Marcjanik 18 Celestine 33 Abramowicz 37 Kerk 35 Jakubczyk 8 Sidibe 11 Kocyla 22 Percan 27 Oliveira 11 Grosicki 9 Koulouris 18 Mukairu 14 Pozo 8 Ulvestad 10 Przyborek 32 Koutris 2 Huja 22 Loncar 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 77 Weglarz 2 Navarro 29 Marcjanik 18 Celestine 33 Abramowicz 37 Kerk 35 Jakubczyk 8 Sidibe 11 Kocyla 22 Percan 27 Oliveira 11 Grosicki 9 Koulouris 18 Mukairu 14 Pozo 8 Ulvestad 10 Przyborek 32 Koutris 2 Huja 22 Loncar 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Rezerwowi 1 Jedrzej Grobelny 4 Dominick Zator 7 Szymon Sobczak 9 Tornike Gaprindashvili 10 Aurelien Nguiamba 14 Hide Vitalucci 19 Edu Espiau 23 Kike Hermoso 24 Luis Perea 32 Przemyslaw Stolc 38 Marcel Predenkiewicz 4 Leo Borges 7 Musa Juwara 13 Dimitrios Keramitsis 15 Jan Biegański 17 Jakub Lis 19 Mor Ndiaye 35 Maciej Wojciechowski 99 Kacper Kostorz 20 Patryk Paryzek 31 Krzysztof Kamiński

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie między Arką Gdynia a Pogonią Szczecin w ramach 4. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w sobotę, 9 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

