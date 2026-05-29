Mecz Linette – Świątek: gdzie oglądać? Transmisja na żywo za darmo (29.05.2026)

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?
Iga Świątek kontynuuje walkę o kolejny triumf w Roland Garros i w trzeciej rundzie zmierzy się z Magdą Linette. Polka bardzo pewnie przeszła przez dwa pierwsze spotkania, pokonując Emerson Jones oraz Sarę Bejlek bez straty seta.
Magda Linette również imponuje walecznością w Paryżu. Doświadczona tenisistka wygrała już dwa trudne trzysetowe pojedynki i po zwycięstwie nad Jeleną Ostapenko awansowała do 1/16 finału French Open. Dla Linette będzie to okazja do powtórzenia sukcesu z Miami, gdzie kilka miesięcy temu sensacyjnie pokonała Świątek.
Dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań wynosi 1:1. Ostatni mecz między Polkami zakończył się zwycięstwem Magdy Linette, dlatego Iga Świątek będzie wyjątkowo zmotywowana, aby zrewanżować się za tamtą porażkę.
Mecz Świątek – Linette: transmisja za darmo
Mecz Iga Świątek – Magda Linette można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV.
Iga Świątek – Magda Linette: transmisja w TV
Spotkanie Igi Świątek z Magdą Linette zostanie rozegrane w piątek 29 maja 2026 roku. Początek meczu zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2, w zależności od ramówki.
Iga Świątek – Magda Linette: transmisja online
Transmisję online z meczu Świątek – Linette będzie można oglądać w serwisie HBO Max, a także poprzez platformę STS TV. Spotkanie dostępne będzie na komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach Smart TV.
Dla Igi Świątek będzie to kolejny krok w walce o piąty triumf w Roland Garros. Magda Linette z kolei stanie przed szansą osiągnięcia najlepszego wyniku w Paryżu i sprawienia kolejnej niespodzianki w tegorocznym turnieju.
