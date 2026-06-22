Argentyna – Austria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (22.06.2026)

Argentyna - Austria: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na poniedziałek 22 czerwca.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna – Austria, gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 22 czerwca o godzinie 19:00. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Argentyna – Austria. Leo Messi zdążył zdobyć już na tym turnieju trzy bramki, a przed nim zapewne jeszcze wiele spotkań. Najbliższy przeciwnik to solidny europejski zespół, który potrafi napsuć krwi faworytom. Czy Austria zdoła powstrzymać aktualnego mistrza świata? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Argentyna – Austria: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Austria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Argentyna – Austria: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Austrią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Wygrana Austrii Wygrana Argentyny

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Argentyna – Austria: kursy bukmacherskie

Argentyna Austria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 15:01

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Austria? Spotkanie Argentyna – Austria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Austria? Mecz odbędzie się już w piątek (22 czerwca) o godzinie 19:00.

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