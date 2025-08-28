Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa: która z drużyn zagra jesienią w Lidze Konferencji? Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Arda – Raków: gdzie oglądać?

W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji czeka nas druga odsłona bułgarsko-polskiej rywalizacji. Arda Kyrdżali spróbuje wyeliminować Raków Częstochowa, który w delegację udał się z jednobramkową zaliczkę. To mało komfortowa przewaga, ale wicemistrz Polski zmierzy się z rywalem słabszym od siebie. To sprawia, że Marek Papszun i spółka są faworytem pojedynku, który zaplanowano na 28 sierpnia o 20:00. Sprawdź gdzie możesz śledzić tę potyczkę.

Czytaj także: Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

Arda – Raków: transmisja w TV

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa będzie emitowana na kanale TVP 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:00. Komentatorami będą Maciej Iwański i Kazimierz Węgrzyn.

Arda – Raków: transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje aplikacja TVP Sport. Alternatywą jest śledzenie meczu poprzez stronę internetową tvpsport.pl.

Arda – Raków: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Ardy

Remis

Wygrana Rakowa Wygrana Ardy

Remis

Wygrana Rakowa 0 Votes

Arda – Raków: kursy bukmacherskie

Bułgarska Arda Kyrdżali nie będzie faworytem rewanżowego meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Współczynnik na jej zwycięstwo to 4.00. Raków ma na wyjeździć dopełnić formalności i pokonać tego przeciwnika po raz drugi. Kurs na takiego zdarzenie to 2.02. Remis można zagrać po kursie 3.25.

Arda Kardzhali Raków Częstochowa 4.60 3.40 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 09:24 .

Gdzie oglądać mecz Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa? Transmisja ze spotkania Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa będzie dostępna na antenie TVP 2, dedykowanej aplikacji oraz na stronie internetowej tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa? Spotkanie Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.