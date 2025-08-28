Arda – Raków: gdzie oglądać?
W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji czeka nas druga odsłona bułgarsko-polskiej rywalizacji. Arda Kyrdżali spróbuje wyeliminować Raków Częstochowa, który w delegację udał się z jednobramkową zaliczkę. To mało komfortowa przewaga, ale wicemistrz Polski zmierzy się z rywalem słabszym od siebie. To sprawia, że Marek Papszun i spółka są faworytem pojedynku, który zaplanowano na 28 sierpnia o 20:00. Sprawdź gdzie możesz śledzić tę potyczkę.
Arda – Raków: transmisja w TV
Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa będzie emitowana na kanale TVP 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:00. Komentatorami będą Maciej Iwański i Kazimierz Węgrzyn.
Arda – Raków: transmisja online
To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje aplikacja TVP Sport. Alternatywą jest śledzenie meczu poprzez stronę internetową tvpsport.pl.
Arda – Raków: kursy bukmacherskie
Bułgarska Arda Kyrdżali nie będzie faworytem rewanżowego meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Współczynnik na jej zwycięstwo to 4.00. Raków ma na wyjeździć dopełnić formalności i pokonać tego przeciwnika po raz drugi. Kurs na takiego zdarzenie to 2.02. Remis można zagrać po kursie 3.25.
Transmisja ze spotkania Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa będzie dostępna na antenie TVP 2, dedykowanej aplikacji oraz na stronie internetowej tvpsport.pl.
Spotkanie Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 20:00.
