Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

Arda – Raków, typy bukmacherskie

Przed Rakowem mecz, który wcale nie musi być łatwy i przyjemny. Murawa na stadionie w Bułgarii nie należy do dobrze przygotowanych, a to z kolei może utrudnić wicemistrzowi Polski grę w swoim stylu. Kluczowe będzie przede wszystkich zachowanie czystego konta. Bramka dla Ardy może sprawić, że faza ligowa Ligi Konferencji sensacyjnie się oddali. Tego scenariusza w Częstochowie nie dopuszczają. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Arda – Raków, ostatnie wyniki

Arda Kyrdżali zmagania w tej edycji Ligi Konferencji rozpoczęła od drugiej rundy. Bułgarzy zaczęli od wyrównanego dwumeczu i niespodziewanego wyeliminowania fińskiego HJK Helsinki. Nieco łatwiej poszła im rywalizacja z litewski Żalgirisem Kowno. Problem pojawił się przy starciu z przedstawicielem Ekstraklasy. W lidze bułgarskiej Arda przegrała ostatnio 0:2 ze Slavią Sofia, przez co jest na dopiero dziewiątym miejscu w tabeli.

Zespół Marka Papszuna w sezonie 2025/2026 rozegrał dotychczas dziewięć spotkań. Częstochowianie przegrali trzykrotnie. Na swoją korzyść rozstrzygnęli natomiast sześć potyczek, w tym trzy ostatnie. Seria zwycięstw Rakowa obejmuje dwa spotkania w ramach europejskich pucharów oraz jedno w Ekstraklasie, gdzie wicemistrz Polski pokonał na wyjeździe 3:2 Bruk-Bet Termalikę.

Arda – Raków, historia

Kluby te rozegrały ze sobą zaledwie jeden mecz. Miał on miejsce tydzień temu na obiekcie w Częstochowie. Raków objął prowadzenie po niespełna pół godzinie gry, kiedy to wynik spotkania otworzył Tomasz Pieńko. Jak się później okazało, był to jedyny gol, który padł w rywalizacji z reprezentującą Bułgarię Ardą.

Arda – Raków, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskich analityków nie powinny zaskoczyć polskiego kibica. Za faworyta uznawany jest Raków Częstochowa, którego zwycięstwo można zagrać po kursie około 2.00. Bułgarska Arda nie reprezentuje wysokiego poziomu, ale wynik pierwszego spotkanie nie potwierdził tej tezy. Stąd współczynnik na sukces gospodarzy waha się od 3.80 do 4.00.

Arda – Raków, przewidywane składy

Arda: Gospodinow; Welew, Eboa Eboa, Huseynov, Wełkowski, Kowaczew, Idowu, Kotew, Jusein, Karagaren, Nikołow

Raków: Trelowski; Racovițan, Arsenić, Svarnas, Tudor, Jean Carlos, Bulat, Baráth, Diaby-Fadiga, Pieńko, Rocha

Arda – Raków, typ kibiców

Arda – Raków, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa będzie emitowana na antenie TVP 2. Starcie zacznie się o godzinie 20:00. Ponadto dostęp do potyczki zapewni strona internetowa tvpsport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

