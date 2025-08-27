Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

Arda – Raków, typy bukmacherskie
Przed Rakowem mecz, który wcale nie musi być łatwy i przyjemny. Murawa na stadionie w Bułgarii nie należy do dobrze przygotowanych, a to z kolei może utrudnić wicemistrzowi Polski grę w swoim stylu. Kluczowe będzie przede wszystkich zachowanie czystego konta. Bramka dla Ardy może sprawić, że faza ligowa Ligi Konferencji sensacyjnie się oddali. Tego scenariusza w Częstochowie nie dopuszczają. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Arda – Raków, ostatnie wyniki
Arda Kyrdżali zmagania w tej edycji Ligi Konferencji rozpoczęła od drugiej rundy. Bułgarzy zaczęli od wyrównanego dwumeczu i niespodziewanego wyeliminowania fińskiego HJK Helsinki. Nieco łatwiej poszła im rywalizacja z litewski Żalgirisem Kowno. Problem pojawił się przy starciu z przedstawicielem Ekstraklasy. W lidze bułgarskiej Arda przegrała ostatnio 0:2 ze Slavią Sofia, przez co jest na dopiero dziewiątym miejscu w tabeli.
Zespół Marka Papszuna w sezonie 2025/2026 rozegrał dotychczas dziewięć spotkań. Częstochowianie przegrali trzykrotnie. Na swoją korzyść rozstrzygnęli natomiast sześć potyczek, w tym trzy ostatnie. Seria zwycięstw Rakowa obejmuje dwa spotkania w ramach europejskich pucharów oraz jedno w Ekstraklasie, gdzie wicemistrz Polski pokonał na wyjeździe 3:2 Bruk-Bet Termalikę.
Arda – Raków, historia
Kluby te rozegrały ze sobą zaledwie jeden mecz. Miał on miejsce tydzień temu na obiekcie w Częstochowie. Raków objął prowadzenie po niespełna pół godzinie gry, kiedy to wynik spotkania otworzył Tomasz Pieńko. Jak się później okazało, był to jedyny gol, który padł w rywalizacji z reprezentującą Bułgarię Ardą.
Arda – Raków, kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskich analityków nie powinny zaskoczyć polskiego kibica. Za faworyta uznawany jest Raków Częstochowa, którego zwycięstwo można zagrać po kursie około 2.00. Bułgarska Arda nie reprezentuje wysokiego poziomu, ale wynik pierwszego spotkanie nie potwierdził tej tezy. Stąd współczynnik na sukces gospodarzy waha się od 3.80 do 4.00.
Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Arda – Raków, przewidywane składy
Arda: Gospodinow; Welew, Eboa Eboa, Huseynov, Wełkowski, Kowaczew, Idowu, Kotew, Jusein, Karagaren, Nikołow
Raków: Trelowski; Racovițan, Arsenić, Svarnas, Tudor, Jean Carlos, Bulat, Baráth, Diaby-Fadiga, Pieńko, Rocha
Arda – Raków, typ kibiców
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Ardy
- Remis
- Wygrana Rakowa
0 Votes
Arda – Raków, transmisja meczu
Czwartkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa będzie emitowana na antenie TVP 2. Starcie zacznie się o godzinie 20:00. Ponadto dostęp do potyczki zapewni strona internetowa tvpsport.pl oraz aplikacja TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.