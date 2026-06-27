Algieria – Austria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (28.06.2026)

Algieria – Austria: gdzie oglądać?
Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 zakończy się 28 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Algieria – Austria. Kwestia bezpośredniego awansu rozstrzygnie się właśnie między tymi zespołami. Obie ekipy mają na swoim koncie trzy punkty. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
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Algieria – Austria: transmisja w TV
Spotkanie Algieria – Austria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Jonasz Zasowski i Bartłomiej Kalinkowski.
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Algieria – Austria: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Algierią a Austrią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Algieria – Austria: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Algierii
- Remis
- Wygrana Austrii
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Algieria – Austria: kursy bukmacherskie
Spotkanie Algieria – Austria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 04:00.
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