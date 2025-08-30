Deportivo Alaves – Atletico Madryt: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (30.08.2025)

Deportivo Alaves - Atletico Madryt to mecz 3. kolejki La Liga. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 30 sierpnia, o godz. 17:00. Transmisja i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Alaves – Atletico: gdzie oglądać?

W 3. kolejce La Liga Deportivo Alaves podejmie Atletico Madryt. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia, o godz. 17:00 na Estadio Mendizorrotza. Rojiblancos nie najlepiej rozpoczęli sezon i po dwóch meczach mają zaledwie jeden punkt i zajmują 14. miejsce w tabeli. To wynik daleki od oczekiwań zespołu Diego Simeone, który przed startem sezonu deklarował walkę o podium.

Atletico wciąż szuka premierowego zwycięstwa, co sprawia, że sobotni mecz będzie dla madrytczyków wyjątkowo ważny. Z kolei gospodarze radzą sobie znacznie lepiej. Po dwóch kolejkach mają trzy punkty i plasują się w górnej połowie tabeli. To dobra wiadomość dla drużyny Eduardo Coudeta, która w poprzednim sezonie walczyła o utrzymanie, kończąc rozgrywki na 15. pozycji. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Desportivo Alaves – Atletico Madryt. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu.

Alaves – Atletico: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 3. kolejki La Liga między Deportivo Alaves a Atletico Madryt nie będzie dostępne na żadnym kanale telewizyjnym.

Alaves – Atletico: stream online

Mecz Deportivo Alaves – Atletico Madryt obejrzysz tylko w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Początek spotkania na Estadio de Mendizorroza o godzinie 17:00.

Alaves – Atletico: sonda

Kto wygra mecz? Deportivo Alaves

Remis

Atletico Madryt Deportivo Alaves 22%

Remis 0%

Atletico Madryt 78% 9+ Votes

Alaves – Atletico: kursy bukmacherskie

Deportivo Alaves Atletico Madryt 5.40 3.60 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 17:09 .

Gdzie oglądać mecz Deportivo Alaves – Atletico Madryt? Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Deportivo Alaves – Atletico Madryt? Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 30 sierpnia. Początek meczu o godzinie 17:00.

