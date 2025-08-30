Deportivo Alaves – Atletico Madryt: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (30.08.2025)

Alaves – Atletico: gdzie oglądać?
W 3. kolejce La Liga Deportivo Alaves podejmie Atletico Madryt. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia, o godz. 17:00 na Estadio Mendizorrotza. Rojiblancos nie najlepiej rozpoczęli sezon i po dwóch meczach mają zaledwie jeden punkt i zajmują 14. miejsce w tabeli. To wynik daleki od oczekiwań zespołu Diego Simeone, który przed startem sezonu deklarował walkę o podium.
Atletico wciąż szuka premierowego zwycięstwa, co sprawia, że sobotni mecz będzie dla madrytczyków wyjątkowo ważny. Z kolei gospodarze radzą sobie znacznie lepiej. Po dwóch kolejkach mają trzy punkty i plasują się w górnej połowie tabeli. To dobra wiadomość dla drużyny Eduardo Coudeta, która w poprzednim sezonie walczyła o utrzymanie, kończąc rozgrywki na 15. pozycji. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Desportivo Alaves – Atletico Madryt. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu.
Alaves – Atletico: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 3. kolejki La Liga między Deportivo Alaves a Atletico Madryt nie będzie dostępne na żadnym kanale telewizyjnym.
Alaves – Atletico: stream online
Mecz Deportivo Alaves – Atletico Madryt obejrzysz tylko w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Początek spotkania na Estadio de Mendizorroza o godzinie 17:00.
Alaves – Atletico: sonda
Kto wygra mecz?
- Deportivo Alaves 22%
- Remis 0%
- Atletico Madryt 78%
9+ Votes
Alaves – Atletico: kursy bukmacherskie
Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 30 sierpnia. Początek meczu o godzinie 17:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.