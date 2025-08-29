Deportivo Alaves – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

17:34, 29. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Deportivo Alaves podejmie Atletico Madryt w 3. kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się na Estadio Mendizorrotza w sobotę (30 sierpnia) o godz. 17:00. Los Colchoneros chcą odnieść premierowe zwycięstwo w sezonie.

Julian Alvarez
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: typy bukmacherskie

W ramach 3. kolejki La Liga Deportivo Alaves podejmie w sobotę (30 sierpnia, godz. 17:00) Atletico Madryt na Estadio Mendizorrotza. Rojiblancos zawiedli na starcie sezonu 2025/26 i wciąż szukają pierwszego zwycięstwa. Drużyna Diego Simeone ma na koncie tylko jeden punkt, co daje jej dopiero 14. miejsce w tabeli. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań zespołu, który przed sezonem deklarował walkę o podium i zbliżenie się do Barcelony oraz Realu Madryt.

Z kolei Alaves ma na koncie trzy punkty po dwóch meczach, które pozwalają ekipie Eduardo Coudeta plasować się w górnej połowie tabeli (9. miejsce). To dobry prognostyk dla zespołu, który w poprzednim sezonie bronił się przed spadkiem, finiszując dopiero na 15. pozycji. Atletico z pewnością przystąpi do tego meczu z ogromną presją, bo strata kolejnych punktów jeszcze bardziej utrudniłaby pogoń za ligową czołówką. Estadio Mendizorrotza nie jest dla madrytczyków szczęśliwym stadionem i gospodarze regularnie potrafią tu urwać punkty faworytom. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
*Kursy z 29.08.2025 17⁚33 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Piłkarze z Kraju Basków rozpoczęli sezon od zwycięstwa nad Levante (2:1), a następnie minimalnie ulegli Realowi Betis (0:1). Szczególnie inauguracyjne spotkanie przyniosło wiele emocji. Alaves sięgnęło po komplet punktów dzięki trafieniu Nahuela Tenaglii w doliczonym czasie gry. 29-letni obrońca rozgrywa już piąty sezon w barwach klubu.

Atletico natomiast zanotowało falstart. Rojiblancos przegrali na otwarcie z Espanyolem (1:2), a w drugiej kolejce tylko zremisowali z Elche (1:1). Rozczarowujące było to drugie starcie, gdyż madrytczycy mieli znaczną przewagę w posiadaniu piłki i długimi fragmentami kontrolowali grę, ale nie potrafili przełożyć dominacji na trzy punkty.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: historia

Bilans ostatnich pojedynków przemawia na korzyść gospodarzy. Deportivo Alaves wygrało dwa z trzech ostatnich meczów z Atletico u siebie, a raz padł remis. Rojiblancos nie wygrali na Estadio Mendizorrotza od stycznia 2021 roku. W zeszłym sezonie drużyny podzieliły się punktami w Kraju Basków, a w rewanżu Rojiblancos pokonali rywali (2:0) przed własną publicznością.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów, faworytem starcia z Deportivo Alaves jest Atletico Madryt. Zwycięstwo Los Colchoneros wyceniane jest na około 1.83, natomiast triumf gospodarzy można obstawić z kursem około 4.65. Remis wyceniany jest na około 3.50.

Deportivo Alaves
Remis
Atletico Madryt
4.60
3.45
1.82
4.65
3.45
1.83
4.55
3.50
1.80
4.65
3.50
1.83
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 06:50.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: przewidywane składy

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: sonda

Kto wygra mecz na Estadio Mendizorrotza?

  • Deportivo Alaves
  • Remis
  • Atletico Madryt

0 Votes

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: transmisja meczu

Mecz Deportivo Alaves – Atletico Madryt w 3. kolejce La Liga odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Spotkanie będzie dostępne na żywo na stornie elevensports.pl.

