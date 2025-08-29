Deportivo Alaves – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Deportivo Alaves podejmie Atletico Madryt w 3. kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się na Estadio Mendizorrotza w sobotę (30 sierpnia) o godz. 17:00. Los Colchoneros chcą odnieść premierowe zwycięstwo w sezonie.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: typy bukmacherskie

W ramach 3. kolejki La Liga Deportivo Alaves podejmie w sobotę (30 sierpnia, godz. 17:00) Atletico Madryt na Estadio Mendizorrotza. Rojiblancos zawiedli na starcie sezonu 2025/26 i wciąż szukają pierwszego zwycięstwa. Drużyna Diego Simeone ma na koncie tylko jeden punkt, co daje jej dopiero 14. miejsce w tabeli. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań zespołu, który przed sezonem deklarował walkę o podium i zbliżenie się do Barcelony oraz Realu Madryt.

Z kolei Alaves ma na koncie trzy punkty po dwóch meczach, które pozwalają ekipie Eduardo Coudeta plasować się w górnej połowie tabeli (9. miejsce). To dobry prognostyk dla zespołu, który w poprzednim sezonie bronił się przed spadkiem, finiszując dopiero na 15. pozycji. Atletico z pewnością przystąpi do tego meczu z ogromną presją, bo strata kolejnych punktów jeszcze bardziej utrudniłaby pogoń za ligową czołówką. Estadio Mendizorrotza nie jest dla madrytczyków szczęśliwym stadionem i gospodarze regularnie potrafią tu urwać punkty faworytom. Mój typ: remis.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Piłkarze z Kraju Basków rozpoczęli sezon od zwycięstwa nad Levante (2:1), a następnie minimalnie ulegli Realowi Betis (0:1). Szczególnie inauguracyjne spotkanie przyniosło wiele emocji. Alaves sięgnęło po komplet punktów dzięki trafieniu Nahuela Tenaglii w doliczonym czasie gry. 29-letni obrońca rozgrywa już piąty sezon w barwach klubu.

Atletico natomiast zanotowało falstart. Rojiblancos przegrali na otwarcie z Espanyolem (1:2), a w drugiej kolejce tylko zremisowali z Elche (1:1). Rozczarowujące było to drugie starcie, gdyż madrytczycy mieli znaczną przewagę w posiadaniu piłki i długimi fragmentami kontrolowali grę, ale nie potrafili przełożyć dominacji na trzy punkty.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: historia

Bilans ostatnich pojedynków przemawia na korzyść gospodarzy. Deportivo Alaves wygrało dwa z trzech ostatnich meczów z Atletico u siebie, a raz padł remis. Rojiblancos nie wygrali na Estadio Mendizorrotza od stycznia 2021 roku. W zeszłym sezonie drużyny podzieliły się punktami w Kraju Basków, a w rewanżu Rojiblancos pokonali rywali (2:0) przed własną publicznością.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów, faworytem starcia z Deportivo Alaves jest Atletico Madryt. Zwycięstwo Los Colchoneros wyceniane jest na około 1.83, natomiast triumf gospodarzy można obstawić z kursem około 4.65. Remis wyceniany jest na około 3.50.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: przewidywane składy

Deportivo Alaves – Atletico Madryt: transmisja meczu

Mecz Deportivo Alaves – Atletico Madryt w 3. kolejce La Liga odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Spotkanie będzie dostępne na żywo na stornie elevensports.pl.

