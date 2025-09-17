Ajax zmierzy się z Interem Mediolan w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna zarówno w TV, jak i online.

Ajax – Inter: gdzie oglądać?

Inter Mediolan po porażce z Juventusem w Derbach Włoch rozpoczyna rywalizację w Lidze Mistrzów, gdzie zmierzy się z Ajaksem Amsterdam. Od ostatniego spotkaniu obu drużyn minęło prawie siedemnaście lat. Holendrzy, choć w lidze radzą sobie przyzwoicie, to regularnie gubią punkty z niżej notowanymi zespołami. Dlatego faworytem spotkania będą podopieczni Cristiana Chivu.

Ajax – Inter: transmisja w TV

Mecz Ajax – Inter Mediolan odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00 na Johan Cruijff Arena w Amsterdamie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 36-. Spotkanie skomentuje duet Cezary Olbrycht i Rafał Nahorny.

Ajax – Inter: transmisja online

Liga Mistrzów jest dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Koszt pakietu Super Sport wynosi 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Teraz możesz jednak zgarnąć voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów. Można go otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera Superbet. Oto dokładna instrukcja:

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania zapasów). Wpłać min. 40 PLN i postaw pierwszy zakład. Zweryfikuj konto. Do 7 dni odbierz voucher CANAL+ online (3 miesiące za darmo). Numer telefonu w CANAL+ i Superbet musi być ten sam. Zgarnij też pakiet powitalny: 3755 PLN, freebety 34 PLN + 20 PLN za apkę.

Oprócz Ligi Mistrzów, pakiet Super Sport obejmuje transmisje rozgrywek PKO Ekstraklasy, meczów żużlowej PGE Ekstraligi, wybranych spotkań Premier League i La Liga, NBA oraz turniejów tenisowych WTA Tour. Jest to doskonała informacja dla osób, które interesują się również innymi dyscyplinami, niż piłka nożna.

Ajax – Inter: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem nadchodzącego starcia będzie Inter Mediolan. Jeśli chcesz postawić zwycięstwo Nerazzurrich możesz dodać takie zdarzenie do kuponu z kursem 1.71. Z kolei triumf Ajaksu oszacowano ze współczynnikiem na poziomie 4.80.

Ajax Amsterdam Inter Mediolan 4.90 3.90 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2025 19:17 .

Ajax – Inter: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Ajax Amsterdam – Inter Mediolan? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Ajax Amsterdam – Inter Mediolan? Mecz odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00 na stadionie w Amsterdamie.

