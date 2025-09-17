Ajax – Inter: gdzie oglądać?
Inter Mediolan po porażce z Juventusem w Derbach Włoch rozpoczyna rywalizację w Lidze Mistrzów, gdzie zmierzy się z Ajaksem Amsterdam. Od ostatniego spotkaniu obu drużyn minęło prawie siedemnaście lat. Holendrzy, choć w lidze radzą sobie przyzwoicie, to regularnie gubią punkty z niżej notowanymi zespołami. Dlatego faworytem spotkania będą podopieczni Cristiana Chivu.
Ajax – Inter: transmisja w TV
Mecz Ajax – Inter Mediolan odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00 na Johan Cruijff Arena w Amsterdamie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 36-. Spotkanie skomentuje duet Cezary Olbrycht i Rafał Nahorny.
- Sprawdź: typy na mecz Ajax – Inter
Ajax – Inter: transmisja online
Liga Mistrzów jest dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Koszt pakietu Super Sport wynosi 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Teraz możesz jednak zgarnąć voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów. Można go otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera Superbet. Oto dokładna instrukcja:
- Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania zapasów).
- Wpłać min. 40 PLN i postaw pierwszy zakład.
- Zweryfikuj konto.
- Do 7 dni odbierz voucher CANAL+ online (3 miesiące za darmo).
- Numer telefonu w CANAL+ i Superbet musi być ten sam.
- Zgarnij też pakiet powitalny: 3755 PLN, freebety 34 PLN + 20 PLN za apkę.
Oprócz Ligi Mistrzów, pakiet Super Sport obejmuje transmisje rozgrywek PKO Ekstraklasy, meczów żużlowej PGE Ekstraligi, wybranych spotkań Premier League i La Liga, NBA oraz turniejów tenisowych WTA Tour. Jest to doskonała informacja dla osób, które interesują się również innymi dyscyplinami, niż piłka nożna.
Ajax – Inter: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem nadchodzącego starcia będzie Inter Mediolan. Jeśli chcesz postawić zwycięstwo Nerazzurrich możesz dodać takie zdarzenie do kuponu z kursem 1.71. Z kolei triumf Ajaksu oszacowano ze współczynnikiem na poziomie 4.80.
Ajax – Inter: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Ajax
- Remis
- Inter
0 Votes
Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360, a także w internecie w usłudze Canal+ online.
Mecz odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00 na stadionie w Amsterdamie.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.