Ajax – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2025)

Ajax - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W środę w Amsterdamie finalista ubiegłorocznej edycji rozpocznie ponowną drogę do wielkiego finału. Czy podopieczni Cristiana Chivu zaczną od zwycięstwa? Sprawdź typy na mecz Ajax - Inter.

Ajax – Inter: typy bukmacherskie

Co prawda na początku sezonu lepsze wyniki osiąga Ajax Amsterdam, ale trudno porównać siłę ligi holenderskiej do ligi włoskiej. Inter Mediolan posiada w kadrze zdecydowanie lepszych zawodników. Ponadto ostatnie dwie porażki wcale nie świadczą o tym, że słabo wygląda ich gra. W bezpośrednim starciu będą wyraźnym faworytem, a szansa na przełamanie złej serii powinna ponieść ich do zwycięstwa. Mój typ: Inter Mediolan wygra.

Ajax – Inter: ostatnie wyniki

Pięć meczów i zero porażek, ale zgubione punkty w starciach z niżej notowanymi rywalami. Tak mniej więcej przedstawia się początek sezonu w wykonaniu Ajaksu Amsterdam. Holendrzy są na 3. miejscu w lidze, tracąc tylko jedno oczko do lidera. Gdyby nie fakt, że zremisowali z Volendam (1:1) i Go Ahead Eagles (2:2) z pewnością byliby w lepszym położeniu. Na rozkładzie mają również zwycięstwa z takimi ekipami jak Zwolle (3:1), Heracles (2:0) i Telstar (2:0).

Inter Mediolan nie zaliczy początku sezonu do udanych. Po kompromitacji na Klubowych Mistrzostwach Świata wyniki pod wodzą Cristiana Chivu nadal pozostawiają wiele do życzenia. Choć w 1. kolejce Serie A zmiażdżyli Torino (5:0), to później ponieśli dwie porażki z rzędu. Nerazzurri niespodziewanie przegrali u siebie z Udinese (1:2), a kilka dni temu musieli uznać wyższość Juventusu w Derbach Włoch (3:4). Mecz z Ajaksem będzie okazją, aby odwrócić zły trend i zacząć osiągać wyniki na miarę finalisty ubiegłorocznej Ligi Mistrzów.

Ajax – Inter: historia

Ostatni raz, gdy Ajax i Inter mierzyli się w bezpośrednim spotkaniu był rok 2008. Od tego czasu minęło więc aż 17 lat. W turnieju towarzyskim górą byli mediolańczycy, wygrywając (1:0). Dwa lata wcześniej również grali towarzysko i padł remis (1:1). O stawkę po raz ostatni rywalizowali w sezonie 2005/2006, gdy grali na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Do następnej rundy awansował Inter, remisując (2:2), a następnie w rewanżu pokonując Ajax (1:0).

Ajax – Inter: kursy bukmacherskie

Bez dwóch zdań faworytem bukmacherów jest Inter Mediolan. Analitycy oszacowali kurs na wygraną Nerazzurrich na poziomie 1.85, zaś wygraną Ajaksu można dodać do kuponu ze współczynnikiem 4.10. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem to kurs 3.75.

Ajax Amsterdam Inter Mediolan 4.10 3.75 1.85

Ajax – Inter: kto wygra?

Ajax – Inter: przewidywane składy

Ajax: Jaros – Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Taylor, Klaassen – Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Martinez

Ajax – Inter: transmisja meczu

Mecz Ajax – Inter odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00 na stadionie Johan Cruijff Arena w Amsterdamie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

