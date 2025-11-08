Sunderland - Arsenal transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (8 listopada) mecz 11. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Sunderland – Arsenal, gdzie oglądać?

W 11. kolejce Premier League wielu emocji dostarczyć może niepozorna konfrontacja beniaminka z liderem tabeli, w której Sunderland podejmie Arsenal. Oba zespoły prezentują wysoką formę w bieżących rozgrywkach. Gospodarze pokazali już, że są w stanie zatrzymać renomowanego przeciwnika 2:1 z Chelsea). Z kolei przyjezdni z Londynu seryjnie wygrywają bez straty gola. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Sunderland – Arsenal

Sunderland – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Sunderland – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Sunderland – Arsenal, transmisja online

Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Sunderlandu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Sunderland – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Sunderlandu

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Sunderlandu 0%

Remis 0%

Wygrana Arsenalu 100% 7+ Votes

Sunderland – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Zwycięstwo Sunderlandu można zagrać po kursie 9.40, podczas gdy zdarzenie zakładające trzy punkty dla Arsenalu wyceniono kursem 1.38. Współczynnik na remis to 4.90.

Sunderland Arsenal 8.50 5.25 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 21:35 .

Gdzie oglądać mecz Sunderland – Arsenal? Starcie Sunderland – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Sunderland – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:30.

