Sunderland – Arsenal, gdzie oglądać?
W 11. kolejce Premier League wielu emocji dostarczyć może niepozorna konfrontacja beniaminka z liderem tabeli, w której Sunderland podejmie Arsenal. Oba zespoły prezentują wysoką formę w bieżących rozgrywkach. Gospodarze pokazali już, że są w stanie zatrzymać renomowanego przeciwnika 2:1 z Chelsea). Z kolei przyjezdni z Londynu seryjnie wygrywają bez straty gola. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Sunderland – Arsenal
Sunderland – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Sunderland – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.
Sunderland – Arsenal, transmisja online
Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Sunderlandu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Sunderland – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Sunderlandu 0%
- Remis 0%
- Wygrana Arsenalu 100%
7+ Votes
Sunderland – Arsenal, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Zwycięstwo Sunderlandu można zagrać po kursie 9.40, podczas gdy zdarzenie zakładające trzy punkty dla Arsenalu wyceniono kursem 1.38. Współczynnik na remis to 4.90.
Starcie Sunderland – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.