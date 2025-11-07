AFC Sunderland – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Sunderland – Arsenal: typy bukmacherskie
W 11. serii gier Premier League nie zabraknie bezpośrednich meczów z udziałem największych piłkarskich marek w Anglii. Na ten weekend zaplanowano również spotkanie, które w teorii nie wygląda na hit, ale ma szansę takowym się stać. Czwarty w ligowej tabeli Sunderland, podejmie u siebie Arsenal, który zasiada na fotelu lidera rozgrywek. Ostatnia ligowa wizyta londyńczyków na tym obiekcie skończyła się ich zwycięstwem 4:1. Tym razem o powtórzenie tego rezultatu może być trudno z racji na wysoką formę gospodarzy. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Sunderland – Arsenal: ostatnie wyniki
Sunderland ma szansę stać się najlepszym beniaminkiem Premier League w ostatnich latach. Zespół ten dał się pokonać jedynie w dwóch z dziesięciu dotychczasowych meczów. W pozostałych konfrontacjach zaliczył aż pięć zwycięstw i trzy remisy, co plasuje Sunderland w najlepszej czwórce tego sezonu. W minionej kolejce Regis Le Bris i spółka zremisowali 1:1 z Evertonem.
- Sprawdź: tabela Premier League
Bieżąca kampania jest niezwykle udana także dla Arsenalu, który śrubuje nie tylko serię zwycięstw (dziesięć meczów), ale także liczbę spotkań z czystym kontem. Londyńczycy po raz ostatni stracili gola jeszcze we wrześniu z Newcastle United. Od tego czasu żaden z ośmiu rywali nie potrafił strzelić gola drużynie Mikela Artety. W tygodniu jego zawodnicy pokonali w Lidze Mistrzów Slavię Praga 3:0.
Sunderland – Arsenal: historia
Kluby te nie grały ze sobą od grudnia 2021 roku, kiedy to los skojarzył je na poziomie ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Arsenal nie pozostawił wówczas żadnych wątpliwości odnośnie tego, który zespół ma więcej jakości. Londyńczycy rozbili rywala 5:1 i awansowali do najlepszej czwórki tych rozgrywek.
Sunderland – Arsenal: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Arsenal jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie 1.35-1.40. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Sunderlandu to między 7.40 a nawet 8.30. Kurs na remis to około 4.50.
Sunderland – Arsenal: kto wygra?
Sunderland – Arsenal: przewidywane składy
Sunderland – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Sunderland – Arsenal odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
