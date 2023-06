Martin Zubimendi jest faworytem Xaviego do zastąpienia Sergio Busquetsa. Pomocnik po raz kolejny wyraził jednak swoje przywiązanie do Realu Sociedad. Przyznał, że woli zastąpić Asiera Illaramendiego, niż niedawnego kapitana FC Barcelony.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Illaramendi i Zubimendi

Xavi Hernandez marzy o sprowadzeniu do Barcelony Martina Zubimendiego

Klauzula odejścia pomocnika z Realu Sociedad wynosi 60 milionów euro

Sam zainteresowany po raz kolejny potwierdził swoje przywiązanie do klubu z Kraju Basków

Zubimendi preferuje pozostanie w Realu Sociedad

Przed FC Barceloną skomplikowane lato. Wiadomo już, że nie uda się sprowadzić Leo Messiego, ale klub musi też zastąpić inną legendę klubu. Z Dumą Katalonii pożegnał się Sergio Busquets, który był fundamentalną postacią dla projektu Xaviego Hernandeza.

Trener mistrzów Hiszpanii mówi wprost, że jego faworytem do zastąpienia defensywnego pomocnika jest Martin Zubimendi. Ten jest jednak mocno związany z Realem Sociedad, którego jest wychowankiem. W umowie piłkarza jest klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro, ale co ważniejsze – on sam nie zamierza się nigdzie ruszać.

– Odziedziczenie numeru 4 po Asierze Illaramendim motywuje mnie bardziej, niż odziedziczenie numeru 5 po Sergio Busquetsie – powiedział w rozmowie z Diario Vasco. 24-latek odnosi się, rzecz jasna, do kapitana Txuri-urdin, który niedawno poinformował o odejściu z drużyny. Doszło już nawet do oficjalnego przekazania koszulki z numerem czwartym na stadionie Realu Sociedad. To tylko kolejny znak sugerujący, że defensywny pomocnik nie trafi tego lata do stolicy Katalonii.

Zubimendi rozegrał w minionym sezonie 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i cztery asysty.

