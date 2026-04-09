Ziółkowski faktycznie może odejść z AS Romy. Oto powód

Jan Ziółkowski ostatnio połączony został z transferem do Newcastle United. Teraz serwis "sololaroma.it" rozpisuje się o powodach ewentualnego odejścia Polaka z AS Romy.

Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski musi zdecydować ws. swojej przyszłości w Romie

Jan Ziółkowski to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych reprezentantów Polski. Środkowy obrońca w tym sezonie przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa do AS Romy. W stołecznym klubie odgrywał on już bardzo ważną rolę, stając się powoli liderem defensywy. Dlatego też ruch ten wydawał się naturalny dla młodego defensora.

I choć początki w AS Romie wydawały się bardzo dobre, Ziółkowski szybko zadebiutował w zespole i następnie regularnie otrzymywał swoje minuty, to jednak w ostatnim czasie sytuacja ma się znacznie gorzej. Na tyle gorzej, że „Sport.pl” pisał ostatnio o możliwym odejściu do Newcastle United. Mogłoby się wydawać, że to absurdalne wieści, ale potwierdzają je właśnie Włosi, a dokładnie serwis „sololaroma.it”, który pisze o powodach możliwego odejścia Polaka.

Chodzi bowiem przede wszystkim o fakt, że Ziółkowski nie do końca może odnaleźć się w zespole z Wiecznego Miasta. Nie pomagają mu także defensywne problemy Romy. Dlatego też reprezentant Polski „jest rozdarty” pomiędzy chęcią pozostania i walki o skład aktualnego zespołu, a potrzebą szukania minut w innym klubie.

Jan Ziółkowski dla AS Romy rozegrał w sumie 19 spotkań i zdobył w nich jednego gola. Serwis „Transfermarkt” wycenia 20-latka na 12 milionów euro. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

