Ziółkowski faktycznie może odejść z AS Romy. Oto powód

19:29, 9. kwietnia 2026
Źródło: sololaroma.it

Jan Ziółkowski ostatnio połączony został z transferem do Newcastle United. Teraz serwis "sololaroma.it" rozpisuje się o powodach ewentualnego odejścia Polaka z AS Romy.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski musi zdecydować ws. swojej przyszłości w Romie

Jan Ziółkowski to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych reprezentantów Polski. Środkowy obrońca w tym sezonie przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa do AS Romy. W stołecznym klubie odgrywał on już bardzo ważną rolę, stając się powoli liderem defensywy. Dlatego też ruch ten wydawał się naturalny dla młodego defensora.

I choć początki w AS Romie wydawały się bardzo dobre, Ziółkowski szybko zadebiutował w zespole i następnie regularnie otrzymywał swoje minuty, to jednak w ostatnim czasie sytuacja ma się znacznie gorzej. Na tyle gorzej, że „Sport.pl” pisał ostatnio o możliwym odejściu do Newcastle United. Mogłoby się wydawać, że to absurdalne wieści, ale potwierdzają je właśnie Włosi, a dokładnie serwis „sololaroma.it”, który pisze o powodach możliwego odejścia Polaka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Chodzi bowiem przede wszystkim o fakt, że Ziółkowski nie do końca może odnaleźć się w zespole z Wiecznego Miasta. Nie pomagają mu także defensywne problemy Romy. Dlatego też reprezentant Polski „jest rozdarty” pomiędzy chęcią pozostania i walki o skład aktualnego zespołu, a potrzebą szukania minut w innym klubie.

Jan Ziółkowski dla AS Romy rozegrał w sumie 19 spotkań i zdobył w nich jednego gola. Serwis „Transfermarkt” wycenia 20-latka na 12 milionów euro. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

Zobacz także: Legia przekazała ważne wieści. Chodzi o powrót po kontuzji