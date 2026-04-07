Ziółkowski w Premier League?! Znany klub ma go na radarach

Jan Ziółkowski kilka miesięcy temu zamienił Legię Warszawa na AS Romę. Niebawem może zostać bohaterem kolejnego transferu. Sport.pl ujawnia, że na celowniku ma go Newcastle United.

Ziółkowski opuści AS Romę? Duże zainteresowanie

Jan Ziółkowski podczas zeszłorocznego lata postanowił opuścić Legię Warszawa i spróbować swoich sił w zagranicznej lidze. Konkretne zainteresowanie wykazywała AS Roma, która wydała na niego 6,6 mln euro. Wydawało się, że minie sporo czasu, zanim ten będzie grał regularnie, ale dość szybko zadebiutował i notował kolejne występy. W pewnym momencie wskoczył nawet do pierwszej jedenastki, wykorzystując nieobecność jednego z rywali, który wyjechał na Puchar Narodów Afryki.

Pod koniec stycznia Ziółkowski zdobył premierową bramkę dla AS Romy, lecz od tego czasu pozostaje na bocznym torze. Czekał ponad miesiąc na kolejny występ w Serie A, gdzie wchodzi jedynie z ławki rezerwowych.

Dla 20-latka to znak, żeby powoli rozglądać się za nowym pracodawcą. Jeśli jego sytuacja w stolicy Włoch nie ulegnie zmianie, będzie nawet gotowy opuścić AS Romę podczas letniego okienka. Sport.pl ujawnia, że ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. Na radarach mają go nawet skauci Newcastle United, którzy kilka razy obserwowali jego poczynania z wysokości trybun. Ziółkowski może dostać też oferty z Francji czy innych włoskich klubów.

Od początku swojej przygody z AS Romą Ziółkowski zaliczył 19 występ. Sezon inaugurował jeszcze jako piłkarz Legii Warszawa, której pomagał w eliminacjach do europejskich pucharów.