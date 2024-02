IMAGO / Philippe Ruiz Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane liczy na nowy kontrakt

Zawodnik nie chce opuszczać Bayernu

Piłkarz miał odrzucić ofertę z Barcelony

Leroy Sane nie dla Barcelony

Działacze Barcelony skontaktowali się z otoczeniem Leroya Sane, gdyż jego umowa z Bayernem Monachium wygasa już po sezonie 2024/2025. Oznacza to, że nadchodzące lato będzie ostatnim momentem na to, by na piłkarzu Bawarczycy mogli jeszcze zarobić.

Okazuje się jednak, że sam defensor nie myśli o transferze. Zamiast tego chce przedłużyć swoją umowę z obecnym klubem. Barcelona miała usłyszeć, że nie ma szans na pozyskanie tego zawodnika.

Rozmowy Bayernu i Sane jeszcze się nie rozpoczęły. Spekuluje się jednak, że nastąpić może to jeszcze w trakcie tego sezonu. Mało prawdopodobne jest to, by Bawarczycy nie przedłużyli z nim umowy i za półtora roku oddali go za darmo.