fot. Imago/PanoramiC Na zdjęciu: Seko Fofana

Seko Fofana został nowym zawodnikiem Al-Nassr

Lens na sprzedaży gwiazdora zarobi około 25 milionów euro

Fofana zagra u boku takich graczy, jak Cristiano Ronaldo czy Marcelo Brozović

Saudyjczycy ściągnęli kolejne duże nazwisko

W sezonie 2022/2023 Seko Fofana był absolutnym liderem środka pola Lens, które zakończyło rozgrywki ligowe na drugim miejscu, niespodziewanie awansując do Ligi Mistrzów. Nazwisko pomocnika wymieniane było w kontekście przenosin do czołowych drużyn z Anglii, Niemiec czy Hiszpanii. Finalnie do walki o Fofanę włączyli się Saudyjczycy, którzy przekonali go możliwością gigantycznego zarobku.

We wtorek udało się sfinalizować i ogłosić kolejny ciekawy transfer z Europy. Lens na sprzedaży Fofany zarobiło około 25 milionów euro.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej dołączył do Al-Nassr, gdzie będzie grał u boku między innymi Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovicia czy Davida Ospiny.

" لأفعـل كل شيء من أجـل هذا الشعـار "

سيكـو هُنـا 💛#فوفانا_نصراوي pic.twitter.com/3jDL1zInAw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 18, 2023

Zobacz również: Dramat polskiego defensora. Nabawił się poważnej kontuzji więzadeł krzyżowych