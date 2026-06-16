Zaoferowali 100 mln euro za Gulera. Real nie mógł zdecydować inaczej!

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt zamknął temat transferu Gulera

Arda Guler coraz mocniej zaznacza swoją pozycję w Realu Madryt. Turecki pomocnik w ostatnich miesiącach zrobił duży krok naprzód i z zawodnika walczącego o minuty stał się jednym z piłkarzy, których klub widzi w swojej przyszłości.

To właśnie dlatego władze Realu nie zamierzają rozważać jego sprzedaży. Według informacji przekazanych przez Fichajes.net madrycki klub odrzucił dwie oferty opiewające na 100 milionów euro.

Za zainteresowaniem miały stać Paris Saint Germain oraz Arsenal. Oba kluby dostrzegają w Gulerze zawodnika mogącego stanowić o sile zespołu przez wiele lat. Mimo to w Madrycie nie chcą nawet rozpoczynać negocjacji.

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PSG i Arsenal usłyszały jasną odpowiedź

Real uważa, że potencjał zawodnika jest znacznie większy niż jego obecna wartość rynkowa. Właśnie dlatego nawet oferta w wysokości 100 milionów euro nie przekonała działaczy do zmiany stanowiska.

W planach Realu niczego nie zmienia także możliwe zwiększenie konkurencji po sprowadzeniu nowych zawodników. Według źródła klub nadal chce rozwijać Gulera i traktuje go jako jeden z filarów projektu na najbliższe lata.

Co więcej, sytuację Turka wzmacnia także podejście do Nico Paza. Real ma odzyskać zawodnika, ale jednocześnie planuje pozostawić go na kolejny sezon w Como. Taki ruch pozwoli młodemu Argentyńczykowi regularnie grać, a jednocześnie utrzyma ważną pozycję Gulera w pierwszym zespole.