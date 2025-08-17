Zalewski blisko zaskakującego transferu! Oferta za 16 milionów na stole

Nicola Ianuale/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta oferuje 16 milionów euro za Zalewskiego

Nicola Zalewski z pewnością nie może narzekać na nudę w swoim życiu. Reprezentant Polski przez ostatnie lata reprezentował barwy AS Romy, gdzie debiutował na seniorskim poziomie, a następnie zyskał uznanie we Włoszech. To właśnie z drużyny z Wiecznego Miasta przeniósł się do Interu Mediolan, gdzie zbierał bardzo dobre recenzje. Na tyle spodobał się władzom klubu, że te postanowiły go wykupić na stałe.

Teraz jednak Polak znów może zmienić klub i stać się bohaterem głośnego transferu w Serie A. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Atalanta Bergamo złożyła ofertę w wysokości 16 milionów euro za Nicolę Zalewskiego. Inter bardzo poważnie ją rozważa i trwają negocjacje, aby zakończyć sprawę jak najszybciej. Rozmowy postępują, o czym poinformował dziennikarz. Można więc stwierdzić, że transfer to tylko kwestia czasu.

Nicola Zalewski w minionym sezonie rozegrał dla Interu Mediolan w sumie 17 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata wystąpił dwukrotnie na murawie stadionów w USA. W sumie na poziomie Serie A Polak ma 95 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 12 milionów euro.

