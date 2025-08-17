Nicola Zalewski może zmienić klub. Znalazł się na celowniku ligowego rywala

08:44, 17. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Matteo Moretto

Nicola Zalewski znalazł się na celowniku Atalanty. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto klub rozpoczął rozmowy w sprawie potencjalnego transferu.

Nicola Zalewski
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta rozważa złożenie oferty za Zalewskiego

Nicola Zalewski dołączył do Interu Mediolan w lutym tego roku na zasadzie wypożyczenia. Reprezentant Polski dobrze się prezentował, a Simone Inzaghi był z niego zadowolony. Ostatecznie został wykupiony przez Nerazzurrich za ponad 6 milionów euro. Włoski szkoleniowiec jednak odszedł z klubu i objął Al-Hilal, a nowym trenerem został Cristian Chivu.

To komplikuje sytuację 23-latka, który musi przekonać do siebie rumuńskiego trenera. Nie można wykluczyć, że polski wahadłowy ponownie zmieni swoje otoczenie. Według dziennikarza Matteo Moretto w ostatnich godzinach w sprawie zawodnika skontaktowała się Atalanta Bergamo.

Klub, który w minionym sezonie zajął trzecią pozycję w Serie A, rozważa złożenie oferty za Zalewskiego. Polak mógłby wzmocnić zespół, który został niedawno objęty przez Ivana Juricia po odejściu Gian Piero Gasperiniego do Romy.

Młody wahadłowy to uniwersalny i wszechstronny piłkarz, który może grać na kilku pozycjach. Głównie występował po lewej stronie boiska, ale ostatnimi czasy dobrze sobie radził jako ofensywny pomocnik.

Wychowanek Giallorossich w zeszłym sezonie rozegrał w sumie 34 spotkania, w których strzelił jedną bramkę i zanotował trzy asysty.

Zobacz także: Urbański może zostać w Serie A. Znany klub złożył zapytanie o Polaka