Mourinho domaga się transferu. Perez odpuszcza ważny temat

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce kolejnego stopera. Nie będzie transferu pomocnika

Real Madryt tego lata nie próżnuje. Po zatrudnieniu Jose Mourinho dopiął już transfery Marca Cucurelli, Ibrahimy Konate, Bernardo Silvy oraz Denzela Dumfriesa, choć w sprawie tego ostatniego nie było jeszcze oficjalnego komunikatu. Na tym nie koniec – portugalski menedżer uważa, że kadra wciąż ma braki i nie jest w pełni gotowa do walki o najwyższe cele.

Wydawało się, że Królewscy będą skupiać się przede wszystkim na transferze do środka pola. Media łączyły giganta z Enzo Fernandezem, natomiast w jego temacie pojawił się oficjalny komunikat, dementujący jakiekolwiek działania prowadzące do pozyskania gwiazdora Chelsea. Co więcej, Real prawdopodobnie zrezygnuje z jakiegokolwiek transferu do tej formacji. „AS” informuje, że Silva ma być wystarczającym wzmocnieniem pomocy i kolejnego zawodnika nie należy się spodziewać.

🚨💣 BREAKING: REAL MADRID WILL MAKE NO MIDFIELD SIGNING THIS SUMMER.



THE SIGNING IS BERNARDO SILVA. @diarioas pic.twitter.com/w8EjLTMySX — Madrid Zone (@theMadridZone) July 4, 2026

Zamiast tego, Real sprowadzi jeszcze jednego środkowego obrońcę. Mourinho uważa, że to właśnie defensywa była przyczyną niepowodzeń giganta w ostatnich dwóch sezonach. Klub zamierza pozyskać gwiazdę światowego formatu, a na szczycie listy życzeń znajduje się Alessandro Bastoni, wyceniany na około 60 milionów euro. Najprawdopodobniej to właśnie on będzie partnerował Konate w kolejnym sezonie.

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