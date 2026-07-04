Virgil Van Dijk zdecydował. Gigant poluje na kapitana Liverpoolu

Virgil van Dijk podjął decyzję w sprawie dalszej gry w Liverpoolu. James Pearce ujawnił, że Holender nie zamierza ruszać się z Anfield. W ostatnim czasie doświadczony defensor był łączony z włoskim gigantem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Kapitan Liverpoolu nie zamierza opuszczać Anfield

Przyszłość Virgila van Dijka na Anfield w ostatnich dniach stała się tematem licznych spekulacji transferowych. Jednak najnowsze informacje sugerują, że kapitan Liverpoolu nie zamierza opuszczać klubu. Jak przekazał James Pearce, wszelkie doniesienia o możliwym transferze Holendra są obecnie dalekie od prawdy.

34-letni defensor przebywa aktualnie na wakacjach, a po ich zakończeniu zgodnie z planem wróci do klubu na okres przygotowawczy przed sezonem 2026/2027. Nowy szkoleniowiec Andoni Iraola liczy na jego doświadczenie w kolejnych rozgrywkach.

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Według wcześniejszych doniesień, The Reds mieli wysłuchać ofert za Holendra. Wśród potencjalnych kierunków wymieniano AC Milan. Na liście zainteresowanych miały znaleźć się również tureckie potęgi – Galatasaray oraz Fenerbahce. Dodatkowo sytuację stopera monitorowały kluby z Saudi Pro League.

Choć Liverpool teoretycznie mógłby rozważyć absolutnie wyjątkową ofertę, obecnie nie ma żadnych konkretnych rozmów, które wskazywałyby na możliwy transfer Van Dijka. W zeszły roku reprezentant Holandii przedłużył umowę w angielskim klubie do końca kampanii 2026/2027.

Virgil van Dijk is going nowhere. The LFC captain currently on holiday and then back for pre-season.

New head coach Andoni Iraola counting on him for 2026/27 and suggestions that LFC would even consider any offers for the talismanic defender are wide of the mark. — James Pearce (@JamesPearceLFC) July 4, 2026

Van Dijk dołączył na Anfield w styczniu 2018 roku za około 85 milionów euro. W sumie w barwach 20-krotnych mistrzów kraju rozegrał 374 spotkania, w których strzelił 36 goli i zanotował 16 asyst. Holender w przeszłości grał m.in. w Celtiku Glasgow oraz Southampton.