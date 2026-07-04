Rashford zabrał głos nt. przyszłości. Nie poszło po jego myśli

Marcus Rashford nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Przyznaje, że liczył na wyjaśnienie kwestii transferu przed mundialem, ale tak się nie stało.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford wciąż nic nie wie. Decyzja dopiero po mundialu

Marcus Rashford spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Barcelonie. Liczył, że zostanie tam na stałe, ale gigant z Katalonii zrezygnował z możliwości wykupu. Zamiast tego, sprowadził z Newcastle United Anthony’ego Gordona, co ostatecznie przekreśliło jego dalszą grę na Camp Nou.

Wokół Rashforda nie brakuje medialnego zamieszania. Na dzisiaj nie wiadomo, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Formalnie wciąż jest związany z Manchesterem United. Michael Carrick jest otwarty na współpracę z gwiazdorem, który wcześniej był poważnie skłócony z Rubenem Amorimem. Ponadto, łączy się go między innymi z Bayernem Monachium czy Paris Saint-Germain.

Sam Rashford wprost przyznaje, że liczył na wyjaśnienie tego tematu jeszcze przed startem mistrzostw świata. Tak się nie stało, więc decyzję w sprawie ewentualnego transferu odkłada na później. Obecnie skupia się na reprezentacji Anglii, z którą walczy o sukces na mundialu.

– Wyraziłem się bardzo jasno. Chciałem, żeby ewentualny transfer został sfinalizowany przed mundialem. Tak się nie stało. Wobec tego wolę poczekać do zakończenia imprezy. Chcę być maksymalnie skupiony na tym, co tu i teraz. Walczymy o coś wyjątkowego – tłumaczy gwiazdor reprezentacji Anglii, cytowany przez Fabrizio Romano.

🚨 Marcus Rashford on his future: “I was very clear…. I wanted any move done before the World Cup. If it’s not, I wanted it to wait until after. I want to be fully present in the moment”.



“We’re fighting for something special.” pic.twitter.com/38TP8wsQf9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

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