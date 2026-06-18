Pogoń Szczecin wietrzy szatnię. Ogłoszono rozstania

21:11, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin przetasowała kadrę. W czwartek ogłoszono rozstanie z trzema piłkarzami. Koszulki Portowców nie będą już ubierali Krzysztof Kamiński, Leonardo Koutris oraz Danijel Loncar.

Piłkarze Pogoni Szczecin
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Oficjalnie: Kamiński, Koutris i Loncar żegnają Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin aktywnie pracuje na rynku transferowym. Wkrótce ekstraklasowicz może dopiąć transfer prosto z Galatasaray. Tymczasem w czwartek Portowcy poinformowali o odejściu trzech zawodników. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono rozstanie z Leonardo Koutrisem, Danijelem Loncarem oraz Krzysztofem Kamińskim.

Każdy z tej trójki piłkarzy opuszcza Pogoń Szczecin jako wolny agent. Ich wygasające kontrakty nie zostały przedłużone. Najdłużej barwy Portowców reprezentował Leonardo Koutris i strata tego piłkarza może być najbardziej bolesna. Defensor stanowił o sile zespołu i wielokrotnie brał na swoje barki ciężar całej drużyny.

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Danijel Loncar również miał swoje dobre momenty w Pogoni Szczecin. O możliwym odejściu chorwackiego piłkarza mówiło się już od wielu miesięcy. Teraz te doniesienia zostały potwierdzone. Odejście 28-latka sprawia, że Thomas Thomasberg może mieć sporo głowy. To właśnie w buty tego piłkarza wkrótce może Metehan Baltaci z Galatasaray.

Krzysztof Kamiński natomiast głównie pełnił rolę rezerwowego. Doświadczony bramkarz tylko siedmiokrotnie miał okazję stanąć między słupkami Pogoni Szczecin. Cztery z tych spotkań miały miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

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