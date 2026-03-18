FC Barcelona jednak nie wykupi Rashforda? Znalazła alternatywę

FC Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do wykupu Marcusa Rashforda. Inną opcją na wzmocnienie ataku katalońskiej drużyny jest Xavi Simons - czytamy w hiszpańskim serwisie ElNacional.cat.

Xavi Simons opcją na wzmocnienie ataku Barcelony

FC Barcelona wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji co do wykupu Marcusa Rashforda. Przypomnijmy, że angielski skrzydłowy od początku sezonu występuje w barwach katalońskiego zespołu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Mistrzowie La Ligi mogą aktywować transfer definitywny 28-letniego lewego napastnika za około 30 milionów euro, jednak w klubowych biurach przy Camp Nou nadal trwają intensywne dyskusje w tej sprawie.

Katalończycy rozważają bowiem również inne opcje na wzmocnienie linii ataku, a w podobnej cenie może być dostępny Xavi Simons – informuje serwis „ElNacional.cat”. Jeśli Tottenham Hotspur ostatecznie spadnie do Championship, ofensywny pomocnik prawdopodobnie zostanie sprzedany za niższą kwotę niż jego faktyczna wartość. To w sytuacji finansowej giganta z Hiszpanii byłoby okazją rynkową.

FC Barcelona nie wyklucza więc sięgnięcia po swojego wychowanka, który jest w stanie grać na kilku pozycjach w formacji ofensywnej. Taki atut na pewno doceniłby Hansi Flick, który miałby większy wachlarz możliwości przy ustalaniu podstawowego składu.

32-krotny reprezentant Holandii, który dobrze radzi sobie także na obu skrzydłach, występuje w barwach ekipy Kogutów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 65 milionów euro z Lipska. W trakcie kariery grał również w PSV Eindhoven oraz Paris Saint-Germain, natomiast pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w La Masii. 23-letni Holender w trwającej kampanii rozegrał 38 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 6 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro.