FC Barcelona jednak nie wykupi Rashforda? Znalazła alternatywę

14:13, 18. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  ElNacional.cat

FC Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do wykupu Marcusa Rashforda. Inną opcją na wzmocnienie ataku katalońskiej drużyny jest Xavi Simons - czytamy w hiszpańskim serwisie ElNacional.cat.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Xavi Simons opcją na wzmocnienie ataku Barcelony

FC Barcelona wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji co do wykupu Marcusa Rashforda. Przypomnijmy, że angielski skrzydłowy od początku sezonu występuje w barwach katalońskiego zespołu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Mistrzowie La Ligi mogą aktywować transfer definitywny 28-letniego lewego napastnika za około 30 milionów euro, jednak w klubowych biurach przy Camp Nou nadal trwają intensywne dyskusje w tej sprawie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Katalończycy rozważają bowiem również inne opcje na wzmocnienie linii ataku, a w podobnej cenie może być dostępny Xavi Simons – informuje serwis „ElNacional.cat”. Jeśli Tottenham Hotspur ostatecznie spadnie do Championship, ofensywny pomocnik prawdopodobnie zostanie sprzedany za niższą kwotę niż jego faktyczna wartość. To w sytuacji finansowej giganta z Hiszpanii byłoby okazją rynkową.

FC Barcelona nie wyklucza więc sięgnięcia po swojego wychowanka, który jest w stanie grać na kilku pozycjach w formacji ofensywnej. Taki atut na pewno doceniłby Hansi Flick, który miałby większy wachlarz możliwości przy ustalaniu podstawowego składu.

32-krotny reprezentant Holandii, który dobrze radzi sobie także na obu skrzydłach, występuje w barwach ekipy Kogutów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 65 milionów euro z Lipska. W trakcie kariery grał również w PSV Eindhoven oraz Paris Saint-Germain, natomiast pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w La Masii. 23-letni Holender w trwającej kampanii rozegrał 38 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 6 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro.