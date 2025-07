Królewski zabrał głos. Co dalej z Rodado i Dudą?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie mówi ostatniego słowa. „Będziemy walczyć do końca”

Wisła Kraków na niespełna dwa tygodnie przed starem nowego sezonu w Betclic 1. Lidze nie może być pewna zatrzymania w klubie Angela Rodado. We wtorek 8 lipca w mediach z prędkością światła poniósł się temat o tym, że Widzew Łódź ruszył po hiszpańskiego napastnik i chce go mieć u siebie. Kilka zdań na ten temat wyraził sternik 13-krotnych mistrzów Polski w audycji „Studio Reymonta” na kanale Goal.pl.

– Nieformalne dyskusje na ten temat trwają. Wszystkie media już o tym piszą, więc nie ma sensu tego ukrywać. Czekamy jednak cały czas na oficjalną ofertę ze strony Widzewa. Jeszcze w tym tygodniu ma spotkać się Angelem. Chcemy spokojnie podejść do tego wszystkiego. Mogę natomiast zapewnić, że Wisła do samego końca będzie walczyć o swojego najlepszego zawodnika, respektując jego sportowe ambicje – mówił Jarosław Królewski w rozmowie z Marcinem Ryszką.

GKS Katowice kusi Dudę? Królewski reaguje jasno

Prezes ekipy z Krakowa wypowiedział się też na temat przyszłości Kacpra Dudy w klubie. Dziennikarz Goal.pl Piotr Koźmiński już wcześniej przekazał wieści, że piłkarz ma zasilić GKS Katowice.

– Bardzo cenie pracę ludzi w GKS-ie Katowice. Nie tylko mam na myśli sztab szkoleniowy, ale ludzi pracujących w klubie na co dzień. Mam wrażenie, że ludzie w GKS-ie mają strategiczne podejście do transferów. Jeśli chodzi natomiast o Kacpra, to jest to na dzisiaj dla nas na tyle ważny zawodnika, że nie bierzemy pod uwagę jego odejścia. Chyba że pojawi się oferta nie do odrzucenia. Na razie jesteśmy od tego daleko – rzekł Królewski.

Biała Gwiazda ligowe granie zacznie 20 lipca. Zmierzy się wówczas ze Stalą Mielec. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:30.

