Jest pierwsza oferta za Kacpra Dudę z Wisły Kraków! [NASZ NEWS]

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Jeden z najbardziej utalentowanych

Kacper Duda to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Wisły Kraków. Niespełna 22-letni zawodnik od dłuższego już czasu pokazuje duże umiejętności, które nie umykają uwadze innych klubów. W 1. lidze Duda rozegrał już 83 mecze, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył osiem asyst.



Kontrakt młodego wiślaka wiąże go z klubem do lata 2027 roku, więc Wisła kontroluje sytuację, natomiast, jak wspomniano, zainteresowanie tym pomocnikiem jest coraz większe. Z informacji goal.pl wynika, że bardzo konkretny w tej sprawie jest GKS Katowice. Takie informacje można usłyszeć pod Wawelem.

Pierwsza oferta złożona

Jak się dowiedzieliśmy, klub z Górnego Śląska złożył już pierwszą ofertę Wiśle za Dudę. A łącząc fakty… Nie ma się co dziwić takim zamiarom, bo z Katowic do Rakowa przeniósł się właśnie Oskar Repka, grający na tej samej pozycji. Zakusy zespołu Rafała Góraka dziwić więc nie mogą.



A czy katowiczanie przekonają Wisłę do tego, aby sprzedała im tego gracza? O tym przekonamy się wkrótce.