Mourinho chce tego piłkarza w Realu Madryt. Ma zastąpić gwiazdę

Real Madryt niewykluczone, że sprzeda Aureliena Tchouameniego. Jeśli tak się stanie, Jose Mourinho wybrał piłkarza, który ma go zastąpić. To gwiazda Premier League - Mateus Fernandes.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fernandes na radarze Realu Madryt. Transfer pod jednym warunkiem

Real Madryt w końcówce sezonu musiał borykać się z wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami. W szatni dochodziło do konfliktów pomiędzy piłkarzami. Najpoważniejszy dotyczył spięcia Aureliena Tchouameniego z Federico Valverde. Między zawodnikami doszło do rękoczynów, czego efektem był uraz Urugwajczyka. Doprowadziło to do jego absencji w kluczowym meczu z FC Barceloną.

Wspomniany incydent miał doszczętnie popsuć relacje obu graczy. Niewykluczone więc, że jeden z nich opuści drużynę. Choć w mediach częściej pojawiają się plotki o odejściu Federico Valverde, to trudno sobie wyobrazić, aby to właśnie on odszedł. Większe prawdopodobieństwo, że sprzedany zostanie Francuz. Pisze o tym m.in. Ramon Alvarez de Mon, wskazując następcę 26-latka.

Jeśli zapadnie decyzja o sprzedaży Aureliena Tchouameniego, Real Madryt ruszy po nowego pomocnika. Jose Mourinho, a więc nowy trener Królewskich miał wybrać piłkarza, którego chce w drużynie. Jest nim Mateus Fernandes z West Ham United.

Młoty spadły z Premier League, więc jest praktycznie przesądzone, że Fernandes zmieni klub. 21-latek jest określany jako wielki talent, czego dowodzi dobry sezon w jego wykonaniu. Mimo spadku z ligi był wyróżniającą się postacią w ekipie z Londynu. Łącznie wystąpił w 36 meczach, w których strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty.